德國工作中！台醫師看新冠肺炎…揭穿「台灣醫療世界第1」是笑話：很虛偽

▲在德國工作的台灣醫生不認同「台灣醫療世界第一」。（示意圖／記者林悅翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情引發國際間各種討論，其中台灣防疫表現被頻頻讚賞，讓台人相當自傲，甚至自誇「台灣醫療世界第一」。不過臉書粉絲專頁「大德國小醫師 Frau Dr. Kiwi」就直呼，「台灣的醫療絕對不是世界的前段班，甚至差得遠了」，指出這只是吹牛出來的政治語言和為了醫院評鑑而畫出的大餅。

這位在德國醫院工作的台灣醫師貼文「有一種幽默，叫做德國人覺得你幽默。舉一個例子：『我跟你說台灣醫療品質世界第一，而且醫生每個星期最多只要工作80小時呢！』」、「像這種笑話德國人聽到會笑的，因為這符合德式的笑點，我把它定義為一種『帶有現實感的荒謬』。」

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醫師表示，他最近看到很多關於台灣醫療世界第一、抗疫表現優秀的新聞，這些消息讓他一則以喜、一則以憂，「我可以理解台灣政府當局有刻意趁中國在大爛局的時候，順時勢將台灣的表現透過媒體放送出去，以助於台灣加入世界衛生組織。」

▲新冠肺炎日趨嚴重，民眾戴口罩防範。（示意圖／記者林敬旻攝）

而這樣的做法，醫師認為對台人不論是在健康或政治資本上來說都是加分的，應該是正確的策略。但另一方面，他卻覺得這些世界第一來得很虛偽，「畢竟，台灣住院醫師工作的時數是德國住院醫師的兩倍，而台灣主治醫師工作超時的慘況更是難以估計。」還有，憲法第十條規定人民有自由遷徙的權力，但這次防疫中，台灣的醫生卻因為當局「覺得這樣比較安全感」需要被限制出境。

原PO表示，台灣的健保費從每個月750元漲到1000元要花幾10年，但民眾動完一個手術，醫院從中央健保局拿到的卻只有9成費用，「剩下的一成，健保局表示:可能就佛系一下吧，眼睛閉上，很快就過去了。」

醫師直言，他認為台灣醫療絕對不是世界的前段班，甚至差得遠了，「一個醫療系統，要求醫生上班的時間是一般勞工的兩倍甚至是更多，然後只要求一般民眾每人每月繳一張小朋友的價格」，但做出來的醫療品質，除了醫事人員的良心血汗之外，就只是一些「吹牛出來的政治語言」以及「為了醫院評鑑而畫出來的大餅」而已。

最後他也大吐怨氣，「另外要提到一點，還留在台灣的醫事人員真的是亂有良心血汗的，像我們這種無良懶物，就逃出來了，但還是忍不下這股氣。」

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