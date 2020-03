名校史丹福改成線上課程　2學生隔離1教職員確診

▲史丹佛大學為防學區疫情爆發,將3月底學期結束前的課程都改成線上課程。(圖/取自免費圖庫Pixabay)



實習記者簡立宇/綜合報導

位於美國加州的史丹佛大學(Stanford University)在6日宣布,因為新冠肺炎疫情影響,9日起將採取線上授課,成為繼華盛頓大學後第2所改為線上授課的大學。有2名學生有感染風險,在史丹佛健康中心未檢出感染,目前正進行自我隔離。醫學院也在6日表示有教職員感染,但強調其出現症狀後就馬上進行居家隔離。

史丹福大學教務長德雷爾(Persis Drell)聲明中表示,「我們可預期新冠肺炎將持續延燒,甚至在我們的學區中爆發」,史丹佛自9日起到3月底學期結束,將限制大型活動以及課程,改成線上課程的形式,期末考試變成在家進行,並遵守學校規定。

根據NBC Bay Area資料,史丹佛所在的聖塔克拉拉郡(Santa Clara)已有32例確診病例。史丹佛的學生人數約1萬6500人,為了避免爆發社區傳染,除了調整大型活動進行,也將暫停新生活動,交換學生、學校贊助的出國計畫也將暫停。

華盛頓大學擁有5萬名學生,在6日首先聲明,華盛頓西雅圖(Seattle)、塔科馬(Tacoma)與巴薩爾(Bothell)校區,將不再面授課程直到3月20日,然而校園仍將保持開放。西雅圖大學(Seattle University)、西雅圖太平洋大學(Seattle Pacific University)等學校也跟進改成線上課程。

Starting Monday, March 9, classes at UW campuses will no longer be meeting in person thru the end of winter quarter March 20. Campuses will remain OPEN. This action is to support social-distancing steps the region is taking to fight #COVID19. More here: https://t.co/Gr0eGivlWG