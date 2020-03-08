名校史丹福改成線上課程　2學生隔離1教職員確診





▲史丹佛大學為防學區疫情爆發，將3月底學期結束前的課程都改成線上課程。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者簡立宇／綜合報導

位於美國加州的史丹佛大學（Stanford University）在6日宣布，因為新冠肺炎疫情影響，9日起將採取線上授課，成為繼華盛頓大學後第2所改為線上授課的大學。有2名學生有感染風險，在史丹佛健康中心未檢出感染，目前正進行自我隔離。醫學院也在6日表示有教職員感染，但強調其出現症狀後就馬上進行居家隔離。

史丹福大學教務長德雷爾（Persis Drell）聲明中表示，「我們可預期新冠肺炎將持續延燒，甚至在我們的學區中爆發」，史丹佛自9日起到3月底學期結束，將限制大型活動以及課程，改成線上課程的形式，期末考試變成在家進行，並遵守學校規定。

根據NBC Bay Area資料，史丹佛所在的聖塔克拉拉郡（Santa Clara）已有32例確診病例。史丹佛的學生人數約1萬6500人，為了避免爆發社區傳染，除了調整大型活動進行，也將暫停新生活動，交換學生、學校贊助的出國計畫也將暫停。

華盛頓大學擁有5萬名學生，在6日首先聲明，華盛頓西雅圖（Seattle）、塔科馬（Tacoma）與巴薩爾（Bothell）校區，將不再面授課程直到3月20日，然而校園仍將保持開放。西雅圖大學(Seattle University)、西雅圖太平洋大學(Seattle Pacific University)等學校也跟進改成線上課程。