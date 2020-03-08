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日本首例！山梨縣男確診引發腦膜炎重症　意識昏迷

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▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,日本。（圖／達志影像／美聯社）

▲根據New Digest網站統計，日本境內確診累計463例，鑽石公主號696例。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京8日專電

日本山梨縣政府昨天宣布，縣內一名20幾歲男子確診2019新型冠狀病毒疾病，醫師診斷出他罹患腦膜炎，這是日本首度發現武漢肺炎引發腦膜炎的重要病例。

日本共同社報導，山梨縣政府表示，縣內一名20幾歲的男性上班族是新增新型冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診者，累計山梨縣有2人確診。

報導指出，這名20幾歲男子住進山梨大學附屬醫院，院方表示，這名男子出現腦膜炎症狀，目前意識昏迷，病情嚴重。

山梨大學附屬醫院院長島田真路召開記者會說：「在這之前，日本境內並沒發現武漢肺炎引發腦膜炎的情況，這是極為重要的病例。」

山梨縣政府表示，這名20幾歲男子2月27日發燒到38.5度，翌日28日與3月2日到醫院就診，當時並未檢查出感染新型冠狀病毒。3月6日，家人與警察造訪，發現他已倒臥家中，緊急送往山梨大學附屬醫院治療，7日確診感染新型冠狀病毒。

這名男子平時獨居，29日出現發燒症狀後並未上班。

日本放送協會（NHK）報導，山梨縣知事長崎幸太郎昨晚召開記者會表示，這名男子的生活圈以山梨縣南阿爾卑斯市及昭和町為主。

報導說，這名男子在縣府進行病毒篩檢結果呈現陰性反應，但在醫院進行2次檢查，都是呈現陽性反應。目前這名男子意識昏迷，病情嚴重，在加護病房接受治療。

山梨縣府說，目前還不清楚這名男子感染新型冠狀病毒的途徑，這名男子沒出過國，尚未被查出有什麼慢性病。

山梨縣知事長崎表示，目前這名男子無法開口說話，尚未能取得活動的範圍。

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