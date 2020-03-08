正妹露乳溝數鈔...「千蕎團隊」虛擬幣詐財　職業軍人嘆破綻多還是上當

圖、文／鏡週刊

刑事局偵七大隊第三隊於2019年1月，查獲以自稱「系統之神」的男子林耿宏為首的「千蕎團隊」，涉嫌以市場沒有流通的虛擬貨幣「IBCoin」為投資標的，向被害人以每顆50到100元的價格販售，並宣稱將會漲到10倍，短短1年多詐得2億5千多萬元，10餘名投資者提出告訴後，業經台北地檢署調查，於今年1月將林男及集團創辦人林若蕎等13名集團成員，依詐欺、組織犯罪條例等罪名提起公訴。

該集團成員多為年輕男女，這些成員大多先於臉書PO文炫富，女性成員甚至還會小露乳溝、長腿，藉以引誘民眾投資，更稱有投資方案可以教人或讓人參加，藉以邀約被害人見面，進而以投資虛擬貨幣、搭配投資直銷產品等名義，向被害人招攬投資。

但本刊卻接獲讀者投訴，指該集團雖因「IBCoin」案被檢警查緝起訴，進而官司纏身，但1年多來，集團成員卻仍在外繼續以相同手法，販售所謂「蟲草幣」、「5G幣」、「海神幣」等虛擬貨幣，甚至連普洱茶都賣，讓許多民眾再次誤信投資，背負龐大債務。

1名職業軍人阿龍（化名）就後悔的向本刊表示：「其實整個過程破綻很多，但當時家裡常為債務吵架，急需用錢，加上朋友介紹未多做查證，才會導致我鬼迷心竅，誤信了詐騙集團成員。」



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