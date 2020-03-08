▲Fed前主席對美公債發出示警，30年期恐現負殖利率。（圖／路透）

記者余弦妙／綜合報導

因新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊全球金融股市，造成市場恐慌，美國聯準會（Fed）3日無預警宣布降息2碼為激勵市場信心，不過Fed前主席格林斯潘（Alan Greenspan）則發出警告，不僅美國無分長短天期公債殖利率加速趕底，就連美國30年期公債殖利率恐有跌至負值的可能。

根據外媒報導，格林斯潘在6日接受採訪時談到美國債市展望，他指出，在新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發前，隨着人們的壽命愈來愈長，投資者總是在尋找安全的證券投資機會，這導致美國30年期國債殖利率已非常顯著地下降。

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對於國債債息會跌至多低的水平，格林斯潘認為，實際上沒有限制，即使零也不是限制，更指負殖利率是可能的。

而Fed無預警宣布降息2碼，將基準利率區間調降至1%至1.25%，這也是美國聯準會自2008年以來最大幅度降息。

Fed的大幅度降息舉動，造成市場恐慌使美股重挫近800點，也讓市場避險需求遽增，避險資金瞬間湧入，導致美國10年期公債殖利率3日摜破1%關卡，跌至歷史低點0.936%，更創下150年來首度跌破1%；而30年期美債殖利率率，也在6日上演自由落體，創下了歷史新低1.18%。