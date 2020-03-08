陸房市改革　海南首推全省「新成屋」銷售、祭最嚴限購令

▲海南正致力建設為全島自貿區（港）。圖為其生態軟體園區建設工程。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

隨房價與民眾薪資快速脫鉤，推行「房住不炒」等維穩、改革策略成為中共中央近年的政策重要基調。其中，為進一步防範建商炒作、爛尾樓亂象，將建成全島自貿區（港）的海南省，近日宣布成為大陸首個現房（台灣稱新成屋）銷售省份，並下發新一波限購令，以落實城市主體責任、規範市場秩序。

海南省政府7日表示，省內已發布《關於建立房地產市場平穩健康發展城市主體責任制的通知》，旨在建立房地產市場平穩健康發展的「城市主體責任制」，並創新提出發展安居型商品住房，以及實行本地居民多套住房限購政策和商品住房現房銷售制度等。

▲海南積極推動自貿區產業聚集（圖／中新社）

以大陸所謂的「商品住房現房銷售制度」為例，由於過去房市火熱時，大陸建商推動建案，多以預售屋方式銷售「商品房」，或是邊蓋邊賣，讓企業快速回籠資金，同時挾以超高的債務槓桿，再投入下一個建案，此舉卻也造成許多爛尾樓，或民眾發現新成屋與購屋時方案不同，但建商卸責或倒閉，以致求助無門的情形。

因此，中原地產首席分析師張大偉稱，海南省不僅是大陸第一個，以文件落實強調城市主體責任制，促進房地產業平穩，防範化解房地產市場風險的地區，還是全國首個在省級層面，要求現房銷售的，在建設海南自貿區（港）的大背景下，符合「全省一盤棋」思路。

對於海南提出的發展公共租賃住房、安居型商品住房、市場化商品住房、市場化租賃住房四類住房措施，海南省住房和城鄉建設廳廳長霍巨燃表示，這是繼續落實「房住不炒」的政策理念，包括對困難群眾主要透過公租房、安居型商品住房進行保障，符合條件的引進人才可以申請公租房或安居型商品住房。公租房對城鎮低保住房困難家庭免收租金；對低收入住房困難家庭減免租金；對其他符合條件的保障對象，租金原則上不超過市場平均租金的50%。

▲顧客在海南三亞海棠灣免稅店購物。（圖／CFP）

另在進一步加強海南「全域限購」方面，該通知也明確，對在海南省已擁有2套及以上住房的本省戶籍和常住居民家庭，停止向其銷售安居型商品住房和市場化商品住房。現房銷售的房屋應通過竣工驗收且供水、供電、燃氣、通訊等配套基礎設施具備交付使用條件。

值得注意的是，過去大陸也有地方城市為打擊房市炒作，施行房屋需已竣工驗收、取得產權證的現房銷售制度，包括廣東深圳市政府2016年標售，僅能作為現房銷售使用的地皮，後續發布徵求意見稿，但是，多數地方最後仍與江蘇蘇州等地一樣，於近兩年經濟成長放緩之際「鬆綁」，取消現房銷售或類似的封頂銷售制度。

業內人士分析，就海南此次房市新政來看，透過本地居民限購第三套住房等嚴格措施，加以商品住房現房銷售制度，預計將給海南的房地產市場帶來一定正面、理性的影響，但效果幾何仍有待觀察。

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