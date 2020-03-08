全球罕見！新冠病毒「侵入中樞神經」引發腦膜炎　日本20多歲男列重症

▲山梨大學校長島田真路表示，男性患者的症狀不光是發燒與肺炎，還出現腦膜炎症狀，並有意識障礙的情況。（示意圖／路透，圖中人物並非新聞當事人）

文／中央社東京8日綜合外電報導

日媒報導，一名住在日本山梨縣的20多歲男性上班族確診武漢肺炎，並出現腦膜炎症狀，是日本首例。醫師表示，這是一起表示武漢肺炎病毒會侵入中樞神經的重要病例。

日本產經新聞報導，因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）引發腦膜炎是日本首例，在全世界來說也是非常罕見。

本身也是醫師的山梨大學校長島田真路說，這是一起表示武漢肺炎病毒會侵入中樞神經的重要病例。

日本放送協會（NHK）報導，負責治療男性患者的山梨大學醫學院附設醫院表示，男性患者出現腦膜炎症狀，「原因極可能是武漢肺炎病毒」。

島田真路說，男性患者的症狀不光是發燒與肺炎，還出現腦膜炎症狀，並有意識障礙的情況。

院方在檢查男性患者的腦脊液時檢出武漢肺炎陽性，島田說，目前認為腦膜炎原因極可能是因為武漢肺炎，「因為武漢肺炎而出現腦膜炎症狀，可說是極為罕見且重要的病例」。

這名男性患者是住在山梨縣的20多歲男性上班族，昨天確診感染武漢肺炎，目前為重症狀態。

山梨縣知事長崎幸太郎昨天晚間舉行記者會說，男性患者無法與人對話，所以不清楚活動史，但由於男性患者生活圈主要在南阿爾卑斯市及昭和町，呼籲住在這個區域的居民如果出現身體不適情況時，主動跟保健所聯繫。

山梨縣政府表示，男性患者是在2月27日發燒到攝氏38.5度，隔天及3月2日分別前往不同的醫療機構看診，但當時都沒有進行武漢肺炎病毒檢查。

男性患者2月29日起就向公司請假，同事因為聯繫不到男性患者覺得怪異，3月6日時跟患者家人及警察到患者住處探視時，發現患者倒臥在家中。

男性患者後來被送到山梨大學醫學院附設醫院，雖然縣政府病毒檢查為陰性，但在醫院檢查2次都呈現陽性。因為病情嚴重，目前正在加護病房接受治療。

相關單位仍不清楚這起病例的感染途徑，但男性患者並無海外旅遊史，本身也沒有慢性疾病。