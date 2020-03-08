船醫：病逝71歲男上船前就感染　至尊公主號週末將停靠非商用港口





▲直升機投遞檢測設備到至尊公主號上。（圖／路透）



實習記者簡立宇／綜合報導

停泊在舊金山外海的「至尊公主號」（Grand Princess）郵輪驗出至少21人確診。船醫塔林（Dr. Grant Tarling）表示，離開郵輪後病逝的71歲男子，曾於2月20日在船上尋求醫療協助，而服務該男子的兩名服務生都遭感染。若此消息證實，表示該男子在上船前就已感染，因此加州的社區傳染的發生時間應更早。



根據《洛杉磯時報》報導，加州普萊瑟郡（Placer County）的衛生官員反駁塔林的論述，認為病逝男子應該是在船上感染病毒。然而塔林表示，該乘客在上船2到3天開始有症狀。



至尊公主號2月11日從舊金山前往墨西哥，21日返回舊金山，船上約有2500人，有62名乘客留在船上，其他人下船後又有2000多名乘客加入，前往夏威夷，並且原定3月5日要停靠墨西哥，在4日得知加州死亡首例的71歲男子曾是船上乘客後，郵輪駛回舊金山。



美國空軍直升機在5日向郵輪投擲新冠病毒測試裝置，檢驗船上46人後確認其中21人感染。公主郵輪公司的發言人卡馬利（ Negin Kamali）表示，手套和手罩在6日晚間經由直升機投擲到船上，7日早上會將生病的乘客與其家屬撤離郵輪。



美國副總統彭斯表示，將在周末讓船停靠在非商用港口，並在船上進行隔離，並對全船3533人進行檢驗。總統川普則表示會尊重彭斯的決定，但他數次表態他傾向讓乘客繼續留在船上，因為如果讓他們上岸，可能會增加美國境內的官方確診人數。



▼至尊公主號上在進行病毒檢測。（圖／路透）



