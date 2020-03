醫學權威期刊《刺胳針》謬讚「新冠肺炎政策」：各國應學習中國積極防疫！

▲國際醫學權威期刊大讚中國防疫。(圖/路透社)

記者陳亭伃/綜合報導

新冠肺炎全球疫情延燒,世界衛生組織(WHO)在疫情爆發以來,多次修改說詞,如今警告「尚未出現大流行」,且全球醫療體系恐怕將無法招架,呼籲各國需要提高警戒狀態。對此醫學權威期刊《刺胳針》(The Lancet)日前發表相關文章提到,各國都應該學習中國的防疫策略,避免疫情擴大,且中國人「相當遵守公共衛生程序」。

根據期刊《刺胳針》在文章(COVID-19: too little, too late?)提到,WHO雖未將新冠病毒定義為全球大流行疾病,但現況而言已經是全球都有確診的疾病,且疫情持續擴散中,不少國家其實對於新冠肺炎並沒有完整的概念,甚至僅以「感冒」作為定義。文章中提到,這些國家的行動不夠充分,採取對抗疫情措施往往已經太慢、太少。

義大利疫情嚴峻,自一開始歐美國家對於疫情侃侃而談,到真正爆發在自己國家內,從震驚變成恐懼,各國衛生部門緊急商討對策,甚至直接宣布封城、停課停工,就是為了延緩病毒傳播,但隨著每日通報的數據顯示「為時已晚」。文章中提到,目前全球僅有中國有真正的抗疫經驗,現況所有國家都應該學習中國「積極防疫」的態度。

文章中也提到,根據「世界衛生組織─中國聯合專家考察組」的報告中分析,中國在應對新冠肺炎的公衛措施非常積極、靈活,雖然重創經濟,但是避免大量傳染病毒的可能,而這一切都是因為中國強大的行政體系,就算其他國家沒有中國的政治經濟狀態,但仍可以向中國學習。

最後文末表示,中國政府的龐大衛生體系拯救數千人的性命,高收入的國家也應該在疫情擴散的現在,積極果斷、放棄負面恐懼。