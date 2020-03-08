土耳其總統禁止難民前往希臘　「威脅歐盟」開放邊境太危險





▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在2月28日宣布開放邊境，但在7日命令邊境警察阻止難民越過愛琴海。（圖／路透）



實習記者簡立宇／綜合報導

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在2月28日宣布開放邊境，讓上百萬名難民有機會湧進歐洲，緊鄰邊境的希臘指責土耳其利用難民「施加外交壓力」，在邊境爆發衝突，雙邊都施放催淚瓦斯，造成至少2位難名受傷。因為安全因素，艾爾段在7日命令邊境警察阻止難民越過愛琴海到達希臘。

希臘政府在7日發表聲明，有大約600人連夜協助土耳其軍警投擲催淚彈，他們試圖摧毀邊境藩籬。「我們試圖修復藩籬，並使用警笛與擴音器來驅逐那些非法入境者。」

根據TIME報導，來自敘利亞北部伊德利布省（Idlib）的34歲難民穆罕默德（Mahmood Mohammed）表示，「雖然非常困難，但這是希望。」其他不具名的難民表示，他從伊德利布省逃到土耳其，希望藉由這次開放邊境，能夠帶著家人到歐洲或加拿大開啟新人生。





▲敘利亞邊境難民。（圖／達志影像／美聯社）



歐盟在2016年與土耳其達成協議，承諾分兩階段提供60億歐元的難民協助，另外給予土耳公民免簽待遇，並升級土歐關稅同盟。然而作為條件土耳其須阻止通過愛琴海進入歐盟之非法移民，並針對人口販運者採取更嚴厲措施，及改善300萬名敘利亞人之生活條件。

不過，因為歐盟未能兌現免簽待遇承諾，土耳其於2019年7月宣告協議失效。自2011年敘利亞內戰爆發以來，土耳其已經接受約370萬難民，歐盟不能兌現協議的承諾，艾爾段開放邊境，表示不再當歐洲的「守門人」，希望歐洲能夠正視難民與敘利亞內戰問題。

艾爾段和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在5日進行磋商，宣布敘利亞北部伊德利布省自當地時間子夜起停火。然而土耳其境內數百萬的難民中，除了來自敘利亞內戰，還有近百萬人自阿富汗、伊朗、伊拉克逃來。根據國際移民組織（IOM）估計，3月1日約有1.3萬人聚集邊境，希臘更指控土耳其開放邊境，讓20萬難民在短短一周內湧入希臘邊境。



▼敘利亞邊境難民。（圖／達志影像／美聯社）



