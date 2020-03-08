外資不畏疫情狂買中國大陸國債　專家兩點分析

▲專家分資外資為何狂買中國大陸國債，示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者余弦妙／綜合報導

根據中國中央證券存管2月份資料，外國外國投資商所購債券額創下了紀錄，達1.95萬億元人民幣（2810億美元）。中國國債和政策銀行的有價債券對外商銷售增長最快。但為何外商要如此積極買下中國國債呢？

根據俄羅斯衛星通訊社報導，國際機構因新冠肺炎(COVID-19)病毒疫情，已經壓低中國經濟增長預測。據標普推估，中國2020年的GDP或僅能增長5%，如果疫情控制不住，最悲觀的場景是，增長或將下降到4.4%。野村證券據Q1結果，認為中國的GDP是零增長；不過，彭博經濟(Bloomberg Economics)有關Q1，給出略高的評估，1.2%。

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雖然中國大陸尚有部分中小企業因隔離措施未完全恢復，最新的PMI綜合指數已跌28.9，但這仍不影響外資加碼投資中國的信心。據中央證券存管機構報告，2月份，外商手中的中國債券數量增加了3.4%。而且，政府債券更受歡迎，在外商1.95萬億總債券額中，此類債券額為1.34萬億元人民幣，2月與上個月相比，外商購買的有價債券增加了6.8%。

中國現代國際關係研究院研究員陳鳳英表示，外資對中國債務工具興趣增長的原因是，與其它國家的同類工具相比，中國債券能帶來更高的收益，而且，中國債券的可靠性高。

其實，中國債券受歡迎的另一個原因是，以往外商很難接觸到這些金融工具。去年，中國政府債券和國家政策性銀行債券，已被列入彭博巴克萊指數(Bloomberg Barclays Indices)，共計有150多種國債，此外還有國開行、農業發展銀行和進出口銀行的債券。

陳鳳英分析，目前，中國在世界債券市場居第三位，但對外商來說，這個市場並不太發達。儘管如此，中國有價債券和美國成熟的債券市場比，中國債市目前尚屬於成長型，具有一定的潛力。