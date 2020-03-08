法國累計近千例！　重災區醫護曝「前線慘況」：好幾周沒休息

▲ 巴黎一家藥局貼上「免洗殺菌洗手乳及口罩已售罄」的告示。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，法國截至7日累計949人確診，其中11人死亡及12人治癒。也有當地媒體指出，確診病例恐怕已經破千。疫情嚴重的瓦茲（Oise）一家醫院院長透露，醫院上下從手術醫生到接聽急救電話的人員都已經不堪負荷，且每名醫護每天需用到3個的醫療口罩也面臨短缺。

《法廣》7日報導，法國政府6日針對公私立醫院啟動「白衣方案」，療養院則啟動「藍衣方案」，取消各大醫院非緊急的手術，全力對抗疫情，並由院長重新安排醫療系統，增設床位並確保醫護人手足夠。

瓦茲是法國疫情最嚴重的地區之一，有2家醫院在此之前就啟動白衣方案。當地醫院院長向《巴黎人報》表示，醫院的急救電話從平常每天約450通飆到上千通，但接聽電話的醫生只有3人，已經好幾個星期沒有休息；儘管已經開設另一個諮詢專線，身體不適的民眾還是喜歡撥打急救電話，不知道手下的工作人員還能撐多久。

這名院長還提到，全院700多名醫護每人平均每天使用3個口罩，未料近來又發生醫用口罩遭竊事件。所幸衛生部門承諾，9日會將新的口罩送到。

疫情引起民眾搶購防疫物資，業者加緊趕工，法國衛生部也特許藥局自行調製消毒洗手液，規定每100毫升價錢不得超過3歐元，防止業者趁著人心惶惶哄抬價格。但儘管產量增加，洗手液還是供不應求。

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