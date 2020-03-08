埃及尼羅河遊輪再添33例「全無症狀」！　船上累計45人染病

▲ 尼羅河上一艘遊輪爆發疫情。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球多國，埃及衛生部6日宣布，尼羅河1艘遊輪上有12人確診，更將感染源矛頭指向船上台籍乘客，但台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中7日駁斥此說法。8日最新消息指出，這艘遊輪上又新增33起病例，累計已有45人感染。

《路透社》8日報導，埃及衛生部長扎耶德（Hala Zayed）表示，船上又有33人確診新冠肺炎，且沒有任何人出現症狀。7日宣布的12起船員病例中則有11例複檢結果為陰性，但仍被要求隔離2周。

旅遊業是埃及經濟的支柱，也是主要外匯來源，在2011年埃及革命引發的多年混亂之後，近來才逐漸復甦。

埃及國營媒體報導，這艘遊輪5日自上游的亞斯文（Aswan）航往南部城市路克索（Luxor），爆發疫情後被拖到城外隔離，船上共有171人，包括101名乘客及70名船員。目前累計45起病例中，有19名外國人。曾登船的1名台籍美國婦女回國後測出新冠病毒，被埃及官員指為感染源。

在遊輪疫情爆發以前，埃及境內共有3起病例，其中1例已經康復。扎耶德表示，當局正在機場部署篩檢設備，可在30分鐘內確認旅客是否感染。

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