　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

埃及尼羅河遊輪再添33例「全無症狀」！　船上累計45人染病

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 尼羅河一艘郵輪爆發疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 尼羅河上一艘遊輪爆發疫情。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球多國，埃及衛生部6日宣布，尼羅河1艘遊輪上有12人確診，更將感染源矛頭指向船上台籍乘客，但台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中7日駁斥此說法。8日最新消息指出，這艘遊輪上又新增33起病例，累計已有45人感染。

《路透社》8日報導，埃及衛生部長扎耶德（Hala Zayed）表示，船上又有33人確診新冠肺炎，且沒有任何人出現症狀。7日宣布的12起船員病例中則有11例複檢結果為陰性，但仍被要求隔離2周。

旅遊業是埃及經濟的支柱，也是主要外匯來源，在2011年埃及革命引發的多年混亂之後，近來才逐漸復甦。

埃及國營媒體報導，這艘遊輪5日自上游的亞斯文（Aswan）航往南部城市路克索（Luxor），爆發疫情後被拖到城外隔離，船上共有171人，包括101名乘客及70名船員。目前累計45起病例中，有19名外國人。曾登船的1名台籍美國婦女回國後測出新冠病毒，被埃及官員指為感染源。

在遊輪疫情爆發以前，埃及境內共有3起病例，其中1例已經康復。扎耶德表示，當局正在機場部署篩檢設備，可在30分鐘內確認旅客是否感染。

►尼羅河遊船感染源是台灣人？　陳時中：時序要先弄清楚未免草率
►尼羅河一艘遊輪確診12病例！埃及衛生部：台籍遊客散播病毒

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
新冠病毒「侵入中樞神經」引發腦膜炎！日本20多歲男列重症
蘇貞昌9日拍板口罩實名制2.0試辦「網路販售」　最快12日上
快篩2條線判定確診！中研院研發新冠肺炎關鍵試劑篩檢4小時縮成
遠距離愛情長跑7年！新郎警婚禮前接一通電話「消失了」獨留新娘
登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「逃離義大利」成功通關病毒恐怖擴散
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

船醫：病逝71歲男上船前就感染　至尊公主號週末將停靠非商用港口

土耳其總統禁止難民前往希臘　「威脅歐盟」開放邊境太危險

醫學權威期刊《刺胳針》謬讚「新冠肺炎政策」：各國應學習中國積極防疫！

全球罕見！新冠病毒「侵入中樞神經」引發腦膜炎　日本20多歲男列重症

不斷更新／義大利封14城「米蘭、威尼斯bye」　體育館電影院停業至4月

2月就估美國48萬人死　疫情研討機密外洩：美國9600萬人感染

快訊／義大利宣布封14城　「重鎮米蘭照樣鎖城」1600萬人受影響！

埃及尼羅河遊輪再添33例「全無症狀」！　船上累計45人染病

米蘭封城草案爆逃難潮！火車站深夜湧入撤離人群　地方首長反彈盼緩衝

新冠肺炎「全球破10萬人確診」　歐洲成第二淪陷區…歐議會緊急開會擬對策！

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

風暴式嗑95盎司牛排切到手痠　大胃王30分鐘完食爽拿2000！

暖心哥蹲地陪妹練棒球遭無心狠K 掩面不喊痛「耐心陪打」萌翻網友

芋泥控必吃！台北四大芋頭美食 芋泥肉鬆吐司、Q彈芋圓蔗片冰

直擊校園！全員手上「被標記」　 台大生掏酒精撩妹：幫妳噴？

Sam Lin「做過最有意義的影片」　兩個小時揪齊14位藝人一起《手牽手》

船醫：病逝71歲男上船前就感染　至尊公主號週末將停靠非商用港口

土耳其總統禁止難民前往希臘　「威脅歐盟」開放邊境太危險

醫學權威期刊《刺胳針》謬讚「新冠肺炎政策」：各國應學習中國積極防疫！

全球罕見！新冠病毒「侵入中樞神經」引發腦膜炎　日本20多歲男列重症

不斷更新／義大利封14城「米蘭、威尼斯bye」　體育館電影院停業至4月

2月就估美國48萬人死　疫情研討機密外洩：美國9600萬人感染

快訊／義大利宣布封14城　「重鎮米蘭照樣鎖城」1600萬人受影響！

埃及尼羅河遊輪再添33例「全無症狀」！　船上累計45人染病

米蘭封城草案爆逃難潮！火車站深夜湧入撤離人群　地方首長反彈盼緩衝

新冠肺炎「全球破10萬人確診」　歐洲成第二淪陷區…歐議會緊急開會擬對策！

武漢最大方艙醫院「清零1700患者」！衛健委：爭取3月10日前全部休艙

肺炎影響香港女足戴口罩要用餐　連遭土耳其2間飯店拒絕入住

2020唸戀學甲蜀葵花季開跑　花朵結合裝置藝術超好拍！

新冠肺炎疫情全球發燒⋯旅遊達人「5招」讓你搭機免驚！

被點名接黨要職　柯志恩：已回校教書不做專任黨職

船醫：病逝71歲男上船前就感染　至尊公主號週末將停靠非商用港口

快帶女友去！特搜台中新景點　還有「神隱少女」隧道

土耳其總統禁止難民前往希臘　「威脅歐盟」開放邊境太危險

掌握大數據創意新作法　歸仁警要讓交通順暢民眾安心

中職／5星級超美技守備　曾傳昇：不知怎麼接到

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

國際熱門新聞

台女夾帶火鍋料血餅闖日海關　遭警逮

工讀生「臉狂磨蹭口罩」　1萬片全銷毀

米蘭、威尼斯封城了！義大利緊急擴大封鎖「紅色區域」

2霸凌男逼死同學 書包淋辣椒醬

陸捐款6億給WHO　譚德塞笑謝習近平：克服自身巨大困難

義大利「單日確診1247例」創新高　233死僅次於中國

新冠肺炎染94國　義政黨領袖確診

美第6州！紐約州宣布緊急狀態　單日暴增32例共76人

義大利宣布封14城　「重鎮米蘭照樣鎖城」

法國單日新增336例共949人確診　16死患者性別曝光

華府首例確診　50多歲患者無旅遊史

義民主黨領袖確診　臉書曝影片

印度再新增3例！累計34人確診「出現社區傳播」

她誤訂2300捲衛生紙　現爽成富豪

更多熱門

相關新聞

鑽石公主號新增1死！確診港男不治

鑽石公主號新增1死！確診港男不治

至尊公主號乘客：川普上船送餐！

至尊公主號乘客：川普上船送餐！

埃及控台客散播病毒　指揮中心說明

埃及控台客散播病毒　指揮中心說明

副總統講了才知21人確診　至尊公主號乘客氣炸

副總統講了才知21人確診　至尊公主號乘客氣炸

川普：至尊公主號乘客最好留船隔離

川普：至尊公主號乘客最好留船隔離

關鍵字：

埃及尼羅河郵輪

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！

泰國代表酸爆譚德塞　WHO影片曝

一隻阿圓隔離結束痛哭道歉！

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「義大利逃往北京」…

台女夾帶火鍋料血餅闖日海關　遭警逮

游否希退出在不瘋狂！砸20萬開新工作室

夏天回到冬天！「全台變天防大雨」、降10度最冷時間曝

北市婦思念已逝丈夫、愛子成浮屍　家屬跪痛哭

工讀生「臉狂磨蹭口罩」　1萬片全銷毀

楊晨熙比基尼趴走光全被拍！

TOYOTA暴力小鴨GR Yaris售價出爐

南部這裡口罩不用排　還有近5000片

欣佳酒店30秒坍塌影片曝！目擊噴淚

子瑜悄悄回台灣了！親口說：正在隔離中

更多

最夯影音

更多
超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩
超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面