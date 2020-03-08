2月就估美國48萬人死　疫情研討機密外洩：美國9600萬人感染

▲美國華盛頓州金郡城市柯克蘭生活護理中心（Life Care Center of Kirkland）進行封院。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國新冠肺炎（COVID-19）確診人數持續上升，根據《商業內幕》（Business Insider）報導，早在2月時，美國醫院協會（American Hospital Association, AHA）召開網路研討會，預估此次的疫情會有多達9,600萬人確診，480萬人住院，還有48萬人因此死亡，此外，這次的疫情規模將會是流感的10倍嚴重，希望全美國可以做好準備。

根據《商業內幕》報導，在2月時美國醫院協會（American Hospital Association, AHA）召集全美醫療專家，共同舉辦網路研討會，外洩的研討內容顯示，由內布拉斯加大學醫學中心（University of Nebraska Medical Center）教授勞勒爾（James Lawler）分析而得出以上數據，其中年長者會是此次疫情的最大受害族群，但隨著更多疫情的訊息傳出，相關的預測也可能出現改變。

▲美國首例病毒感染死亡病例，地點發生在華盛頓州「常春醫療中心」。（圖／達志影像／美聯社）

除了勞勒爾評估此疫情將會大規模的感染之外，美國哈佛大學流行病學教授利普西奇（Marc Lipsitch）也指出，在接下來的一年內，全球約有40%至70%的人口會感染新冠肺炎，但不代表每個人的病情都會很嚴重，有可能只是輕微的症狀，致死的程度相當於流感。

截至8日上午11時，全美共有338例確診病患，17人死亡，而疫情最嚴重的地區分別是華盛頓州、加州和紐約州，死亡病例也都集中在這3州。儘管確診病例已經超過300個案，但白宮顧問 Kellyanne Conway 在一場記者會上面對提問時，反問「你是醫生嗎？你知道它沒有得到控制？」