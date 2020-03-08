快訊／南韓昨添367例「累計7134確診50死」　大邱釜山已4孕婦染病！

▲ 南韓嶺南大學醫院外指定篩檢所人員為受檢民眾採集檢體。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

《韓聯社》8日上午最新報導指出，南韓當地時間7日1天共新增367起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，較昨天下午4時則增加93例，還有12人解除隔離。加上今早慶尚北道一家老人療養院傳出的1例死亡個案，截至目前全境累計7134人感染，其中50人死亡及130人治癒。

新增的367例中大邱佔294例，慶北32例，首爾及京畿道各12例，忠清南道6例，忠清北道5例，釜山、大田、蔚山、世宗、江原道及慶尚南道各1例。

受到新天地教會群聚感染事件，大邱上月病例激增，近幾天增幅趨緩。鄰近的慶北則傳出多起醫療機關集體感染，包括奉化郡的蔚藍療養院。根據慶北當局說法，住在大邱的78歲女性在蔚藍療養院確診感染，有心臟病、失智症及痛風等慢性病史，6日移送金泉醫療院治療，7日下午病逝，成為全境第50起死亡個案。

釜山7日傳出首例孕婦確診，包括大邱此前的3例，2個地區截至昨晚已有4名孕婦感染，是否能夠平安產下胎兒也引起憂慮。南韓中央防疫對策本部副本部長權埈郁則說明，目前還不確定她們的感染途徑，但國內多名小兒科專家討論後判斷，胎兒在母親子宮內被垂直感染的可能性微乎其微，唯產後哺乳時應格外小心。

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