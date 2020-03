華府首例確診「無海外旅遊史」！50多歲患者住院觀察中　當局追查接觸者

▲華府出現首例新冠肺炎推定確診病例。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國華盛頓特區當地7日晚間證實,華府出現首例新冠肺炎(COVID-19)確診病患,是當地一名50多歲男性居民。美媒指出,該名患者並非參加馬里蘭州保守聯盟會議(CPAC)的確診患者,也不是參加「美國以色列公共事務委員會」(AIPAC)的2名患者。

綜合福斯新聞、WUSA 9、Politico新聞網站報導,該名患者為50多歲的華盛頓特區男性居民,2月底開始出現相關症狀,目前正在醫院接受觀察,但當局並未透露該名患者的姓名。當地衛生官員現正針對患者在出現症狀這段期間所接觸過的人進行擴大調查。

只不過,該名感染者並沒有海外旅遊史。華府市長包瑟(Muriel Bowser)表示,「他並沒有海外旅遊史,也沒有與確診患者有過密切接觸」,是在2月底出現症狀之後,於5日住進華盛頓特區一間醫院。

據統計,華府新冠肺炎檢測人數共計11人,其中1人確診、9名患者檢測結果呈現陰性,另有1人還在等到最終結果。包瑟表示,現階段不會宣布華盛頓特區進入緊急狀態,政府手邊有足夠的檢測工具。

▼美國華府市長包瑟(Muriel Bowser)召開記者會說明。

LIVE: Providing an update on the first presumptive positive coronavirus (COVID-19) case in the District of Columbia. For a stream with captions please visit https://t.co/44CwI7bWqr. https://t.co/1Dr7ATdahE