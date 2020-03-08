威士特丹號翻版！歌詩達幸運號遭大馬泰國拒絕靠港　慘淪海上人球

▲歌詩達幸運號6日想停靠在泰國知名景點普吉島，但遭到拒絕。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

「歌詩達幸運號」（Costa Fortuna）成為最新一艘在海上淪為「人球」的郵輪，儘管船上並未出現新冠肺炎（COVID-19）疑似病例，但仍被泰國、馬來西亞先後禁止進港停靠，目前正駛向新加坡。據了解，船上載有約莫2000人，其中64人為義大利籍人士。

法新社報導，歌詩達幸運號6日先是被泰國拒絕停靠知名渡假勝地普吉島（Phuket），理由是政府已發布限制令，對象鎖定過去14天曾過境義大利的義大利人。到了7日，該艘郵輪試圖停靠馬來西亞北部檳城州（Penang）時，當地政治人物彭文寶（Phee Boon Poh）透露，因馬來西亞已決議限制所有郵輪來到馬來西亞，因此被拒絕靠港，現階段正駛向新加坡。

報導指出，歌詩達幸運號的境遇與先前的荷美郵輪「威士特丹號」（MS Westerdam）極為相似。威士特丹號先前在海上漂流2周，接連被5個國家拒絕靠港，最終獲准停靠在柬埔寨。

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