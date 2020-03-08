疫情黑天鵝打亂金融市場　外銀保守看歐元區、偏好新興市場

▲新冠肺炎疫情擴散全球，歐洲國家陸續出現確診病例，引起外界關注。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情擴散，歐洲有許多國家陸續出現確診病例，瑞銀（UBS）財富管理投資總監辦公室表示，由於歐元區經濟增長疲弱，加上疫情的影響，因此對歐元區股票保持謹慎的看法，並偏好新興市場股票。

瑞士、奧地利等歐洲國家已出現首宗確診病例，疫情嚴峻的義大利，當地股市已抹掉今年以來的漲幅。瑞銀認為，除非疫情受控，否則義大利資產波動率繼續高企，但保持看好其國家債券。

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另在香港市場方面，香港去年3季度經濟起步進衰退，全年經濟萎縮1.2%，政府最新預期今年經濟收縮1.5%至增長0.5%，高於瑞銀預期的-1.8%。儘管經濟疲弱，但MSCI香港指數自今年1月高位下挫9.5%後，在2月中已迅速收復近一半失地。

不過，港股預期市盈率高於歷史平均值，瑞銀認為估值水準並不合理，因此繼續不看好港股，尤其是澳門博彩及零售租賃為主的房企板塊，但擁有較多國際業務，或股息率吸引的優質企業則看高一線。

瑞銀也提及，全球股市上周歷經自2008年以來最大跌幅，信用利差走擴，波動率飆升，市場開始反映全球新冠肺炎病例數增加，以及防控措施對經濟增長的負面影響。

瑞銀認為，市場價格不匹配為投資者創造了機會，在戰術資產配置（TAA）中，增加美國高收益信用債和通膨掛鉤債券（TIPS）頭寸，並透過期權策略間接增加美國股票頭寸。