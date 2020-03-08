企業起薪：非主管33K、主管55K　還有這兩大要求

▲「企業開出」的月薪條件，非主管職缺平均落在3萬3110元，比去年同期的3萬3376元，少了266元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

突如其來的新冠肺炎(COVID-19)不僅衝擊全球經濟，更影響到求職市場，yes123求職網特地針對「鼠年跳槽與企業招募現況調查」進行調查，結果顯示「企業開出」的月薪條件，非主管職缺平均落在3萬3110元，比去年同期的3萬3376元，少了266元，且企業對求職者最大要求為「責任感」、「解決問題能力」。

yes123求職網表示，雖然非主管職月薪條件減少，但在主管職缺則是平均開出5萬1716元，與去年同期的5萬1570元，多了146元，增幅是0.3%。

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另外，企業對於轉職者最在乎的條件，在可複選狀況下，工作態度部份主要有，責任感(45.8%)、配合度(43.7%)、穩定度(38.6%)，以及抗壓性(30.4%)、學習意願(29.2%)。

其他要求的職場態度，又分別為團隊合作精神(27.7%)、敬業精神(25.5%)、細心、細膩度(24.1%)，以及吃苦耐勞(20.7%)、企圖心(15.1%)。

yes123求職網也針對企業對於轉職者要求的條件做調查，在可複選狀況下，「工作能力」部份主要為解決問題能力(42.2%)、溝通協調能力(40.5%)、獨立作業能力(28.6%)、，以及危機處理能力(27%)、業務開發能力(15.8%)。

其餘要求的職場能力，又分別是產(行)業專業能力(12.2%)、行銷企劃能力(10.2%)、領導統御能力(9.5%)，以及成本控管能力(8.5%)、語言能力(7.5%)。