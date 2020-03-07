疫情衝擊砂石業進口　經濟部疏濬提升料源「日產量6000公噸」

▲經濟部水利署加強河川疏濬，確保滿足今年國內營建業砂石需求供應無虞。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，經濟部水利署表示，臺灣營建業之砂石需求約有十分之一是從大陸進口，受到疫情影響大陸砂石料源不足，價格上漲而影響國內公共建設，將要求各河川局加強增量辦理疏濬，預計每日出料6000公噸，以滿足國內市場需求。

經濟部水利署表示，去年全國砂石總需求量約6,150萬公噸，今年河川疏濬料源提供量已計畫由3,779萬公噸提升至4,885萬公噸，加上既有營建料源剩餘1,612萬公噸，共為6,497萬公噸，可滿足今年營建業砂石需求供應無虞。

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經濟部水利署長賴建信近期至第二河川局視察「汶水溪錦卦橋上游河段疏濬工程兼供土石採售分離」辦理情形，指示在河防安全及配合國家穩定砂石供應政策下加強辦理疏濬工作，由原預定每日出料數量4,000公噸，倍增出料數量達每日6,000公噸。

官員指出，水利著將在汛期前後採用航拍工具，全面檢視轄區內河道淤積情形，及早規劃疏濬地點，也將詳細清查支流及排水之匯流口淤積情況，影響河防安全之河段，優先納入疏濬辦理。

另外，除了加強疏濬外，行政院也指示工程會協調砂石進口業者，掌握陸砂供應情形及東砂、中砂船載運跨區調配事宜等措施，以滿足今年營建業砂石需求供應無虞。