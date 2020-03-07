快訊／義大利民主黨領袖確診！臉書曝影片「我確定感染了…」　正在家中隔離

記者趙蔡州／綜合報導

義大利聯合政府、民主黨領袖津加雷迪（Nicola Zingaretti）7日表示，他檢驗新型冠狀病毒後，結果呈現陽性反應，現在正在家中自我隔離治療，所幸目前身體狀況還不錯。

▲義大利民主黨領袖津加雷迪（Nicola Zingaretti）。（圖／路透社）

根據路透社報導，津加雷迪在臉書發布的一段影片，他說「我感染了新冠病毒」，目前正在家中自我隔離，所幸目前身體狀況還不錯，最近幾天與他接觸的所有人也都接受檢驗。

報導稱，義大利是歐洲地區新冠肺炎疫情最嚴重的國家，截至7日晚間已經累積至少4636人確診、197例死亡。義大利政府本週已下令關閉學校、大學、電影院和劇院等公共場所，試圖遏止新型冠肺炎持續擴散。