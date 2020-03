快訊／伊朗1天新增1076例、21死！　新科國會女議員染病亡

▲伊朗疫情持續擴散。(圖/路透)



記者董美琪/綜合報導

根據Press TV報導,伊朗衛生部當地時間7日通報稱,過去一天,伊朗新增1076例確診新冠肺炎病例,累計確診5823例,新增21人死亡。

據了解,伊朗剛當選國會女議員的55歲拉哈巴爾(Fatemeh Rahabar)因新冠肺炎死亡。據網媒「World Updates」推特貼出伊朗醫院影片,只見走廊擠滿求醫民眾,所有人都戴著口罩,卻也讓人感受到當地此醫療系統已超載。



中央流行疫情指揮中心列為旅遊疫情建議三級警告旅遊區的國家或地區,計有中國大陸、香港、澳門、韓國、義大利、伊朗。二級警示旅遊區,則包括新加坡、日本、法國、德國、西班牙。

Iran: Population seeking help in hospitals for #coronavirus. "We estimate that 30 to 40% of Tehran's population will be infected with COVID-19 by March 20," says Dr. Massoud Mardani, member of Iran's National Influenza Committee. Tehran's population is 12 million.#COVIDー19 pic.twitter.com/kFZlxIHAQD