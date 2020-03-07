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綜所稅新增行動身分識別　刷臉、按指紋也能報稅

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▲報稅首日民眾排隊狀況。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 國稅局新增免靠卡就可報稅的行動身分識別服務。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

財政部北區國稅局表示，隨著行動網路發展，該局提供民眾更多元化服務，今年度綜合所得稅網路申報系統新增採用臺灣行動身分識別服務（TAIWAN FidO），以自然人憑證綁定行動裝置（手機或平板），利用生物特徵識別完成註冊，即可使用該行動裝置進行身分認證，輕鬆申辦所得、扣除額查調及網路報繳稅作業。

北區國稅局說明，以往報稅使用自然人憑證或健保卡，均須搭配讀卡機讀取實體卡片，才能登入報稅系統，已不符合年輕族群科技化習慣。為突破目前實體卡片認證限制，財政部決定108年度綜合所得稅網路申報導入內政部發展的「行動身分識別標準」（Fast Identification Online，簡稱FIDO），經手機「行動身分識別」綁定後，即可免插卡、免帳號密碼，直接透過手機「TAIWAN FidO」APP，運用指紋或臉部等生物辨識方式完成驗證，登入申報系統

請繼續往下閱讀...

北區國稅局進一步指出，「行動身分識別」綁定，目前只支援可使用生物辨識的手機，且手機須設定好個人指紋或臉部生物特徵。民眾必須事先以手機下載「TAIWAN FidO」APP，再至臺灣行動身分識別網站，以自然人憑證登入並完成註冊，過程還是要使用讀卡機及實體卡片，但只須使用這一次，以後只要運用手機上TW FidO APP，搭配電子申報繳稅服務網之QR code即可

為考量生物特徵識別及安全性，行動裝置的作業系統版本須達到Android 7.0以上或IOS 11.3以上方能使用該項服務。

北區國稅局呼籲民眾多利用網路完成申報程序，網路上傳成功，免出門、免排隊，就可快速完成報稅手續。

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