快訊／國民黨主席開票後1小時　江啟臣1480票領先郝龍斌1020票

▲郝龍斌、江啟臣。（圖／資料照）

記者楊蕓／台北報導

國民黨7日舉行109年黨主席補選暨第20屆第2任中常委選舉，下午4時開始開票作業，根據出估，此次投票率約3成多，兩位候選人郝龍斌、江啟臣廝殺激烈。從下午4時開始開票，經過一小時後，根據黨中央計票中心統計，江啟臣以1480票領先郝龍斌的1020票。

在開票的過程中，林、郝陣營各自的支持者也都相當緊張，而根據陸續傳回黨中央的訊息也指出，包括台北市、台中市、高雄市、金門縣、澎湖縣、花蓮縣等都是江啟臣勝出，雙北更是大幅勝出，選舉結果預計晚間6點前出爐。

黨主席補選、中常委選舉於上午8時至下午4時投票，投票完畢後隨即進行開票作業。依文傳會資料統計，黨主席補選選舉人數共345,971人，含各縣市黨部251,848人，黃復興個支黨部83,307人，海外通訊投票10,816人；全台投票所共計271個。

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