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至尊公主號起碼19人確診　乘客氣壞：川普上船來送餐！

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▲▼ 相關人員穿上防護裝備，登上至尊公主號進行病毒檢測。（圖／路透）

▲相關人員穿上防護裝備，登上至尊公主號進行病毒檢測。（圖／路透）

文／中央社記者周世惠舊金山6日專電

至尊公主號（The Grand Princess）今天的檢測結果顯示有19位船組員確診感染新冠肺炎，乘客感到不安，甚至怪罪美國總統川普想把他們留在船上，要川普來幫他們送餐和毛巾。

「歡迎川普到船上來，幫我們送餐和提供毛巾。」來自威斯康辛州的乘客羅夫塔斯（Debbie Loftus）今天接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時不悅地表示，她聽到美國總統川普寧願讓乘客都留在船上。

不過，羅夫塔斯的訪問播出後，她的臉書遭人留言批評：「你不該對自己的困境責怪他人，當你坐郵輪旅 行時，疫情已經爆發，你們是成人了，應該知道你在冒險，只能怪你自己。」

「我們跟確診的船組員一起困在船上，我們能怎麼做？我們要下船」。來自喬治亞州、47歲的機師李塞（ Kristian Riese）告訴信使報（The Mercury News），他和父母同行，79歲的母親很虛弱。李塞說：「船組員當中誰得病、誰沒得病？我們被迫仰賴他們送餐和提供毛巾，這有點讓人感到不安。」

至尊公主號上的緊張與焦慮氣氛自從4日就開始累積，是因為船上乘客當天知道這艘郵輪前一趟旅程中有一位旅客病逝，這成為加州武漢肺炎死亡首例。

提前取消行程返回舊金山母港的至尊公主號，5日起就困在舊金山外海。至尊公主號2月11日從舊金山出發前往墨西哥，船上約有2500人、1100位船組員，21日郵輪返回舊金山，多數乘客下船，其中62名乘客續航，並有新一批2000多 名乘客加入旅程，前往夏威夷，原訂3月5日抵達墨西哥，7日返回舊金山結束行程。

昨天，直升機從空中把46個檢測試劑的工具遞送到至尊公主號，乘客被要求待在船艙。「為何昨天不能全部的人都做檢測？」乘客蘇汪達 （Suzanne Suwanda）是一位音樂家，她很沮喪，竟然船上只有46人做檢測，她對信使報說：「我真的對於政府能否處理失去信心。」

54歲的乘客柴普曼（Shellie Chapman）透過臉書私訊告訴信使報：「我們像是犯人，我感覺這將成為鑽石公主號2.0版本。」 鑽石公主號郵輪上個月因船上有乘客下船後確診 2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），導致全船在日本橫濱外海隔離兩週，3000多位乘客與船組員中有706位確診、6人死亡；日本政府下令船隻在外海 停泊隔離的決定，引來鑽石公主號成為海上病毒培養皿的批評。

依照美國副總統彭斯（Mike Pence）的說法，這個週末會把停泊在舊金山的至尊公主號，導引至「非商業的港口」，至於要去哪裡、旅客能否下船仍是問號。乘客從昨天晚上開始在房間內等待，有些人到社群 媒體上發抱怨文指出，「蛋和馬鈴薯都是冷的，沒有鹽和胡椒，而且沒有咖啡」。船公司表示，船組員仍然供應三餐，把食物放在餐盤送到乘客房門口、敲門後離開，船長在今天下午讓乘客填表格，了解他們需要什麼、補充什麼處方藥，暗示乘客至少將在船上隔離一段時間。

►副總統講了才知21人確診　「至尊公主號」乘客氣壞：船長沒被通知

 
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