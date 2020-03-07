沙國王室傳內鬥！ 國王弟弟、侄子遭控叛國罪凌晨被捕

▲沙國國王沙爾曼和王儲穆罕默德。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

外媒引述消息人士指稱，沙烏地阿拉伯有2名王室家族高階成員被捕，包括國王沙爾曼（King Salman）的弟弟阿邁德親王（Ahmed bin Abdulaziz）和侄子穆罕默德．納衣夫（Mohammed bin Nayef），讓外界懷疑是王室出現鬥爭。

綜合外媒報導，消息人士稍早透露，沙烏地阿拉伯為了讓王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）的權力更加穩固，6日凌晨有數名皇家法院的警衛身著黑衣、臉戴面具，闖入阿邁德親王和穆罕默德．納衣夫家裡逮捕他們，並搜查他們的住處。最後2人都被控叛國罪，警衛還逮捕了另一名穆罕默德．納衣夫的兄弟。

阿邁德親王若想改變繼承路線，可能會得到家人、安全機構和一些西方勢力支持。沙國官員說，在國王還活著的情況下，這個家庭不太可能反對王儲，因為他們清楚國王不太可能會反對他最喜歡的兒子。

▲沙國當局想鞏固穆罕默德的權利。（圖／路透社）

阿邁德親王身在其中的「忠誠委員會」（Allegiance Council）只有3名成員，皆由王室高階成員組成，委員會負責制定王位繼承順序，而阿邁德曾在2017年提出反對穆罕默德．沙爾曼成為王儲。

穆罕默德．納衣夫原本也是王位繼承人選之一，他曾擔任沙國內政部長，但在2017年被拔官，據了解，他的一舉一動都受到監視與限制。