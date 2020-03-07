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一坨東西在地上扭！超粗長巨蟒「死死捆住大貓」　驚悚畫面全都錄

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影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃心瑀／綜合報導

阿根廷西北部的薩爾塔省（Provincia de Salta）日前出現令人震驚的一幕，一條超巨大蟒蛇竟然在路上，硬是用又長又粗的身軀，將一隻還未成年、但身形有一定大小的細腰貓（jaguarundi）困住，並試圖將其勒死；當地森林管理員索羅（Sole Rojas）分享了這個恐怖的影片，並稱因為聽到細腰貓的聲音才發現這幕，最後出動了4名相關人員，才將這兩隻動物分開。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在薩爾塔省的拉斯拉吉塔斯（Las Lajitas），從影片中可以看到，一隻身形相當粗壯的蟒蛇正困住一隻細腰貓，後者似乎已經快要沒力的躺在地上，一度放棄掙扎，就在拍攝者鏡頭換個芳縣拍攝時，細腰貓再度抓地爬起，奮力的想向前衝出卻再度失敗，頹喪地將頭放在地上。

當地森林管理員索羅回憶起當時的場面說道，聽到細腰貓的呼救聲後，他們設法將蟒蛇拉開，以解救受困的細腰貓，但這件事事實上是有風險的，幸好長期生活在該地區的人知道如何控制野生動物，並且也深知這品種的蟒蛇沒有毒；最後一共出動了4人，才將這場救援行動完成，把兩隻動物分開。

報導中指出，影片中的蟒蛇如果是雄性的可以長到32英吋長（約8公尺），雌性則可達26英吋（約6.6公尺），由於蟒蛇經常會獵殺牲畜，成為當地農民的目標之一，但根據阿根廷的法律，蟒蛇是禁止被獵殺的。

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