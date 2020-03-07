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防疫為重！美國迅速對中國醫療用品「豁免關稅」

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▲新冠肺炎,新冠病毒,疫情,研究,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國近日針對自中國輸入的數十項醫療產品豁免關稅。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓6日綜合外電報導

根據美國貿易代表署文件，美方近日針對自中國輸入的數十項醫療產品豁免關稅，包括口罩、手部消毒濕巾與檢查用手套。

《路透社》報導，新冠肺炎疫情快速蔓延期間，許多對豁免醫療產品關稅提出的要求，似乎都加速處理，在1月31日申請截止日期過後不到一個月，美國貿易代表署便批准。

美國總統川普先前根據301條款對中國商品祭出關稅，民間對其他產品提出的豁免要求，都要花好幾個月處理。蘋果公司（Apple Inc）去年10月31日要求豁免AirPod耳機與HomePod智慧揚聲器等產品的關稅，目前仍在等待批准。

梅德林公司（Medline Industries Inc.）已獲得對30項產品的關稅豁免，包括手術手套、口罩與藥杯，梅德林是在1月底前對多數產品提出豁免申請。美國貿易代表署文件顯示，許多豁免申請是在昨天批准。

上述產品均涵蓋在川普於2019年9月1日對中國商品祭出的第4輪關稅中，當時美中貿易談判正處於激烈狀態。

針對醫療產品的關稅稅率起初設在15%，但根據第一階段美中貿易協議，於2月15日調降至7.5%。

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