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足球教練被問對疫情看法　回應讓網友讚翻：可以傳給川普嗎？

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▲英利物浦隊總教練克洛普（Jürgen Klopp）在賽後記者會受訪。（影／翻攝自youtube／MrBeanyman） 

實習記者崔子柔／綜合報導

因新冠肺炎影響，義大利政府很有可能讓義甲閉館比賽一個月。日前有記者在賽後記者會上，詢問利物浦總教練克洛普（Jurgen Klopp）對於疫情影響賽事的看法，克洛普的回答當場讓記者不再追問，也讓網友對他的說法給予一片讚聲。

克洛普說，「我不明白，像疫情這麼嚴肅的問題為什麼要來問一個足球教練？如果今天是我來問你（指記者），你就能懂我的立場了」。他說，這問題應是留給專家來回答，「對於病毒和政治我都外行，為什麼不去問專家，而要問我這個戴著棒球帽而且鬍子都亂刮的人？」

克洛普接著說，「我對疫情的觀點並不重要，但今天只要有個『聰明人』告訴我們可以比賽，我們就會上場踢球，但做出這決定的人不會是我。」

許多網友在看完克洛普的回答後，紛紛豎起大姆指讚好，「好聰明又謙虛的人！」「真是經典…非常理智、完全贊同」、「承認自己沒資格在此一領域發言的人，才真正是具有領導力與智慧的人」、「大家都該像他這樣信任專家，而他會這樣想就是因為他在他的領域是個專家」、「誰可以傳給川普看？」

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