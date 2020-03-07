澳洲醫師確診持續上班「接觸70病人」　搭機時狂流鼻水！

▲新冠肺炎疫情衝擊國際。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

澳洲衛生部今（7）日表示，墨爾本一名醫師上月29日從美國回國前出現不適症狀，結果確診新冠肺炎（COVID-19），然而他在3月2日到6月期間繼續看診，約接觸70名病人。當局已與這些患者取得聯繫，目前這名醫師的診所則暫停關閉。

《路透社》報導，維多利亞州衛生部長米卡科斯（Jenny Mikakos）說明，這名家醫科醫師上月29日回到澳洲，搭乘聯合航空0060班機抵達墨爾本以前，他在美國從丹佛（Denver）飛往舊金山（San Francisco）的航班上就感到不適，症狀包括流鼻水。

回到澳洲後，醫師於本月2日到6日期間替約70名患者看診。米卡科斯表示，醫師很可能是在美國感染病毒，至於已經出現流感症狀卻還來上班的情形，她對此感到驚訝，為了預防疫情擴散，該家診所已經關閉，必須等待進一步結果。

米卡科斯表示，已與這些患者取得聯繫，另外只要旅客名單公布後，就會立刻聯絡曾跟這名醫師同班機的乘客。澳洲目前有63例確診，當局也將發放26萬個醫療口罩，提供民眾立即使用。

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