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台股短線波動仍劇　選股聚焦八大題材避風頭

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▲▼受美股多日暴跌影響，台股3/2開盤上演補跌行情，以跳空下殺兩百多點開出。在陸股止穩的帶動下，台股上演反攻行情一路向上，截至中午為止指數僅小跌三十多點。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

受新冠疫情擴散全球80多國影響，美國無預警降息兩碼，但對美股僅有一日激勵，四大指數仍陷震盪整理格局。展望後市，富蘭克林華美投信認為，這波疫情快速擴散，美國擔心經濟下滑，突然祭出降息兩碼，美股仍存在心理因素，短線影響全球波動難免，而台股基本面健全，應留意短線波動較大。

富蘭克林華美投信認為，美國聯準會無預期降息兩碼，帶給全球市場驚訝，雖然市場擔憂疫情是否在美國造成更大影響，然觀察歐洲央行也可能採取寬鬆政策，有助於市場資金充足，可望增加市場流動性與支撐力，短線上台股建議仍採區間操作，挑選績優股票為原則。

請繼續往下閱讀...

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台股在遭受中國供應鏈斷鏈與歐美疫情擴散下，指數出現較大整理，但觀察台商基本在財務結構與製造能力上皆優於中國廠商，在美中貿易摩擦後與疫情影響下，將加速廠商佈局非中國生產據點，加上部分台商已經移轉生產基地，轉單效應有機會逐漸發酵，自動化或無人化生產則是另一新議題與關注重點

周書玄認為，科技產業發展趨勢將不受本次疫情影響而改變，但所有生產與出貨的進度將受疫情限制而有所遞延，但未來應觀察美國相關疫情發展，若能受到控制，則股市可望展開反彈行情，反之，則仍不排除繼續走跌。

▲▼5G 。（圖／路透社）

▲ 5G仍是今年產業發展主軸。（圖／路透社）

受惠疫情之影響，高速運算(HPC)、5G通訊、物聯網(IOT)、自駕車等題材將持續發展，另軟體類股、工業電腦(IPC)、生技醫療、保健類股也可望漸受重視。

整體而言，富蘭克林華美投信認為，台灣企業全球運籌與競爭力更勝其他市場，又今年為5G商轉關鍵啟動年，看好新科技發展的趨勢不變；短線上，台股仍與美股、陸股連動關係高，波動度加大，操作應偏審慎。

周書玄建議，操作以成長股為主、價值股為輔，挑選大型績優權值股，分散產業布局，看好如5G上下游供應鏈、半導體、伺服器、光纖與物聯網為主軸，而非電子類則看好生技醫療、營建、環保節能、運動器材類龍頭股，或選擇台股型基金以定期定額長期投資。

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