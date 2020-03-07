家庭號、隨身瓶將上架　5款台酒防疫酒精如何買一次看

▲台酒防疫酒精 。（圖／記者張一中攝）

記者吳靜君／台北報導

台酒的噴頭式酒精將分為家庭號500ml以及隨身瓶60ml將在下周上架，初步以台酒自身的通路銷售。目前台酒產製的解經包含300ml小瓶裝、600ml大瓶裝，以及未來將上架的家庭號、隨身瓶，以及3公升的桶裝酒精，將有不同的通路買得到。

國內有能力生產酒精原料 台酒：供應無虞、請勿恐慌

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為了滿足國內的酒精需求，台酒高層表示，台酒與澳洲簽約，每個月澳洲會運送原料來台，所以酒精原料目前供應無需擔心；但現在國際疫情升溫，全球酒精原料供應吃緊，台酒強調，即使面臨全球限制出口，台灣也有能力生產酒精原料，酒精供應沒有斷鏈、斷糧危機，所以民眾請勿恐慌、囤貨。

目前台酒生產的75%酒精類型分為3公升大桶裝、600ml的較大瓶裝、300ml的小瓶裝，噴頭式的家庭號、隨身瓶最快下周上架，以各供貨1萬打為主。

台酒表示，家庭號酒精與隨身瓶已經準備好了，只要疫情中心同意，就可以在通路上銷售。

5款台酒防疫酒精 銷售通各有不同

但是想要買各類酒精，要去哪裡買？台酒提供民眾購買地圖，4大超商、藥局上門的顧客以「個人」比較多，所以只銷售300ml為主；另外全聯通路的銷售族群以「家庭」為主，所以銷售600ml為主；而台酒的通路則是600ml與300ml都可以買得到，以及未來家庭號、隨身瓶也會以台酒的據點為主，但其他的銷售通路也正在洽談當中。

至於公司行號、企業每日大量消毒、提供員工使用，許多企業都需要3公升裝的「超級」大瓶裝。

台酒表示，3公升桶裝的酒精只有特定的酒廠有供應之外，且必須是醫療院所、學校及政府機關為優先，至於公司行號則必須到特定酒廠排隊，才可能買到3公升桶裝的酒精。