廣島男咳嗽1個月「看病8次才驗出病毒」　期間接觸4家醫療單位

▲日本東京一家醫院提醒患者至少保持1公尺距離。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

日本廣島市今（7）日宣布出現當地首起新冠肺炎（COVID-19）確診，患者為30多歲男性，震驚外界的是，他2月就有咳嗽症狀，過程中總共就診8次，直到昨（6）日檢查結果出爐才得知確診，等同出現症狀後約1個月都有與他人接觸。

《日本放送協會》（NHK）報導，廣島縣（Hiroshima Prefecture）今日出現當地的首起確診，這名30多歲的男子從2月開始咳嗽，上月15日到本月4日期間曾就診7次，然而症狀都沒有改善，直到本月5日前往第4家醫療診所檢查（第8次看診），醫師懷疑他可能感染新冠肺炎，結果6日所執行的檢驗結果顯示他真的確診。

據了解，男子目前在醫院接受治療，所幸病情並不嚴重。他在發病前的14天沒有去過中國等地，出現症狀後有戴著口罩。廣島市正密切注意男子家人的狀況，以及醫療診所內曾與他接觸過的人員，都要經過觀察。

截至今日下午1時，日本本土確診數為418例，「鑽石公主號」郵輪則有696人確診，本土加上郵輪的死亡數總共12人。

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