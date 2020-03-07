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向口罩國家隊致敬！　謝金河讚賞：寫下台灣產業應變傳奇

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▲▼威欣利實業有限公司口罩生產線上作業情形。董事長陳怡利表示公司內作業員一天兩班，一班11小時不停趕工生產防疫所需口罩。產能全開一天可產出15萬片以上口罩，並由政府於當天徵用收走。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 謝金河讚賞台灣口罩國家隊。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導　

新冠肺炎(COVID-19)疫情造成民眾不安，更是讓防疫必需品口罩成為民眾瘋搶目標，財信傳媒董事長謝金河於臉書發文表示，口罩產業已經沉寂多時，但在近期因疫情「一舉成名天下知」，他更認為，這一個多月來共同打造口罩國家隊的喜悅，是台灣產業應變的一頁傳奇。

謝金河指出，這次的口罩業是十年寒窗無人問，一舉成名天下知！隨著武漢疫情蔓延，本來大家以為口罩這種廉價產品應該是隨手可得的東西，但疫情擴散，全民搶口罩，大家才發現台灣的口罩產業已經外移得差不多了，留在台灣的，不是家庭式的小型工廠，就是專攻醫療的高階口罩工廠，當大家搶口罩的時候，才發現台灣的口罩九成靠進口，尤其以中國大陸為大宗，這時罵行政院長狗官的藝人成了眾矢之的，全民也正視口罩的問題。

請繼續往下閱讀...

第一時間，經濟部長邀集口罩業者集思廣益，先清查國內口罩產能及機台設備，這時才發現很多口罩機具已閒置很久了，大家搶修老設備，同時，沈榮津部長也請出工具機產業大老像東台精機的嚴瑞雄、工具機公會理事長許文憲、瀧澤科技的戴雲錦等，大家合力組成口罩國家隊，他們一面修復舊機台，一方面重組新設備，從無到有，重建60條口罩生產缐，產能從每日180萬片左右拉升至820萬片，這個月16日可達千萬片，4月再加30條生產線，可達1300萬片，這樣的機動力令人難以想像

▲▼威欣利實業有限公司口罩生產線上作業情形。董事長陳怡利表示公司內作業員一天兩班，一班11小時不停趕工生產防疫所需口罩。產能全開一天可產出15萬片以上口罩，並由政府於當天徵用收走。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 口罩產能從每日180萬片左右拉升至820萬片。（示意圖／記者湯興漢攝）

台灣市場不夠大，工具機產業競爭激烈，產業殺戮很慘烈，這些業者平常殺成一團，這次大家為了國家利益，大家同舟共濟，胼手䟡足共同打拼，大家在最短的時間內完成任務。

謝金河表示，訪問了許文憲理事長及戴雲錦總經理，他們內心是很喜悅的，這一段打拚的日子，也可能成為他們一輩子難忘的記憶。一起受訪的口罩生產商華新醫材董事長鄭永柱也是打拼一生，這次全力衝刺口罩產能，也是功在國家。而收到鄭永柱帶來的口罩，謝金河更笑稱「這是最珍貴的禮物」。

謝金河指出，大家要感念台灣社會那麼多人努力共同打拼。回頭大家也可以比較一下，台灣限制口罩出口，徴用口罩，口罩實名制，口罩擴產，甚至高中以下學校延後開學，台灣都比別的國家早，這次日，韓都很羨慕台灣執政團隊的優異表現。

「很久了，台灣人終於找回光榮感與幸福感！我要向台灣的口罩國家隊致敬！」

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