西洋棋冠軍帶小女友「頭套塑膠袋」慘死！屍體旁堆氣球…疑吸笑氣害命

▲西洋棋選手情侶博格達諾維奇（左）與瓦尼葛拉（右）雙雙陳屍公寓中。（圖／翻攝自Facebook／Stanislav Bogdanovich、Alexandra Vernigora）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯傳出一起可怕案件，來自烏克蘭的27歲西洋棋冠軍博格達諾維奇（Stanislav Bogdanovich）與18歲女友瓦尼葛拉（Alexandra Vernigora）雙雙陳屍莫斯科的公寓中，2人頭上都套著塑膠袋，一旁出現了幾顆氣球。檢調單位研判，死者是因吸食笑氣遭到毒死暴斃。

綜合BBC、《太陽報》與俄羅斯《塔斯社》（TASS）報導，情侶陳屍公寓中，被女方的父親發現。根據第一線人員說法，2人頭上都套著塑膠袋，旁邊還有著充滿一氧化二氮（Nitrous Oxide），也就是俗稱「笑氣」（Laughing Gas）的氣球，明顯是被毒死，雖然現場沒有謀殺跡象，但檢調單位仍展開調查。

據了解，這一對情侶都是頂尖西洋棋選手。博格達諾維奇來自烏克蘭奧德薩（Odessa），曾獲得「速度西洋棋錦標賽」（Speed Chess Champion）冠軍，也贏過多項國際獎項。瓦尼葛拉也是專業西洋棋選手，目前就讀莫斯科國立大學。

博格達諾維奇近日因代表俄羅斯參加西洋棋比賽，卻打敗母國烏克蘭，飽受批評。他在臉書上使用俄語發文解釋，在俄國以客人身分生活，受到良好對待，而且代表莫斯科出賽，對於兩國結束衝突也能做出小小貢獻。

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