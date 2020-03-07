至尊公主號爆「21人確診」！ 川普：乘客最好留船隔離

▲直升機投遞檢測包到至尊公主號上。（圖／路透）

文／中央社亞特蘭大6日綜合外電報導

郵輪「至尊公主號」（Grand Princess）上有21人感染新冠肺炎，因此無法在舊金山靠港，只能停泊在外海，美國總統川普今天表示，他寧讓乘客都留在船上。

但川普表示，他會讓其他人來決定，是否讓「至尊公主號」上的乘客下船。船上有35人通報出現類流感症狀。

川普在視察位於亞特蘭大的美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）後告訴記者說：「我個人寧願讓人留在船上，但假如他們想讓人下船，我完全能理解。」

獲川普指派為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）防疫總指揮的副總統彭斯（Mike Pence）說，「我們會對船上所有人做檢測，必要的話會隔離，但至於船上的1100名船員，預計將會在船上隔離。」

在發現參與前一趟旅程的兩名乘客下船後確診感染新冠肺炎，其中一人後來還不幸喪命後，原訂要靠岸的「至尊公主號」，4日起就困在舊金山外海。

彭斯表示，他認為船員中被感染的人數應該很多，他們很可能在前兩趟旅途裡暴露在武漢肺炎病毒中。

「至尊公主號」所屬的「公主遊輪公司」（Princess Cruises）旗下的「鑽石公主號」（Diamond Princess）上個月也因為爆發新冠肺炎疫情，而停泊在日本橫濱港防疫隔離，船上約有700人確診感染，有6人死亡。

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