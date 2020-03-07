疫情尚未完全反映+工作天數多　2月出口有望雙位數成長

▲在新冠肺炎（COVID-19）陰影下，2月進出口情形受到外界關注（圖／記者林世文攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部統計處將在下周一（9日）公布2月進出口統計，預計在天數就去年同期多出5天，加上去年基期很低，只有203億元，所以2月的出口仍有機會翻紅。財政部統計處日前認為，去年的2月因為春節因素、工作期間又少，所以去年203億元，儘管今年有疫情的干擾因素，但因為今年2月的工作天數較多，所以預估還是有兩成的成長。

就今年第1季出口會受到疫情的影響步調將會受到干擾。綜觀今年的不確定因素還有原物料價格未見起色、部分企業停工甚至是有斷鏈的危機等。但依照過去的經驗，像是SARS、H1N1等都只是短期的衝擊。而正向的因素在於，中美簽署初步的協議，有助化解市場不安情緒、以及5G及人工智慧新興科技的發展。

請繼續往下閱讀...

元大寶華綜合經濟研究院研究員賴怡欣指出，2月出口應表現還不錯，除了工作天數因素外，在疫情爆發之前經濟已經有轉好的跡象，像是外銷、工業生產等。

疫情的干擾是在1月的春節期間，目前對於出口的影響應還不會這麼快，因此估計2月出口仍有雙位數的成長，大約在14%左右。但是值得注意的是，新增出口訂單指數下滑，這可能是一個警訊對於3月出口恐怕會面臨考驗。