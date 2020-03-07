川普：美國確診這麼少都是我的功勞　彭斯每天工作20小時

▲川普出席福斯新聞市政廳節目。（影／翻攝自youtube／Fox News）

實習記者崔子柔／綜合報導

川普在當地時間6日於賓州斯克蘭頓市（Scranton, Pennsylvania）進行競選活動時提到，美國新冠肺炎（COVID-19）確診這麼少都是他的功勞，而且由他欽點負責疫情工作的彭斯做得也很好，彭斯現在每天為了疫情都要工作20小時以上。

根據FOX新聞報導，一位自稱是「游移選民」的大學生向川普提問，疫情發生至今，政府的舉措讓人擔憂，如果病毒持續擴散，對於長期影響你打算如何應對？

川普則說，「我們的表現其實相當卓越，比起有些國家死了成千上萬的人，我們只死了11人，全球10萬多的確診病例，我們只有上百例，這都要歸功於我的政府，關閉邊境可是我做的決定，而且彭斯做得棒透了，他為疫情一天要工作20個小時，甚至更久。」

但因為美國嚴格規定檢測標準及國內檢測能力不足，外界多認為疫情比想像中嚴重，且彭斯日前才承認，美國面臨試劑無法滿足增長需求的問題。

川普則沒有正面回答，「我們發現疫情問題就準備好檢測了，但這不是那種『老天我當選了，趕快來搞檢測吧』的狀況，他們（指歐巴馬政府）做了錯的決定，但我們已經修正。」

川普提到的「錯的決定」是指歐巴馬讓非政府實驗室難以開展病毒檢測的許可，從而降低了美國的病毒檢測能力。但根據CNN報導，歐巴馬沒有製定任何禁止冠狀病毒檢測的法規，當年歐巴馬政府確實提出與實驗室測試有關的提案草案，不過從未實施。