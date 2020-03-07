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從媒體業到富達投信投資長　大獲成功全靠「投資自己」

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▲▼ 富達投信投資長張翠玲。（圖／富達投信提供）

▲ 富達投信投資長張翠玲。（圖／富達投信提供）

記者李瑞瑾／台北報導

從媒體、銀行理財中心、資產管理中心，直到投資部主管，富達投信投資長張翠玲一路走來不乏「因緣際會」，但對她來說，當機會到來之時能不能抓緊，才是最重要的事情。她認為，要在一切機會來臨之前，認真、用心地將心力花在「投資自己」上，面對接踵而來的機會，也才能以「準備好了」的餘裕，去應對下個階段的挑戰。

張翠玲坦言，以前從未想過會走到基金業。她笑道，大學的時候最想做記者，「因為那年代看到的國外影集，描述記者報導可以為社會做到改變、可以拿到普立茲獎，因此就想要到新聞界去做貢獻。」

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直到親身投入之後，她才發現在新聞界工作，跟看影集那種高度落差很大，因此想要轉到其他行業。剛好當時的採訪對象是外商銀行，覺得他們生活很多采多姿，對此產生了興趣。

沒有金融背景的張翠玲，抓緊每一次學習的機會，連採訪對象都稱他為「最勤勞的記者」，連針對企業與外商銀行舉辦的企業理財研討會、衍生性金融商品年會，她都是唯一受邀參與的媒體，在知識慢慢累積之下，她成功地獲得了肯定。「銀行也看到你對很多金融工具的知識是足夠的，也會很願意去聘用你。」

當時台灣有很多新銀行，新銀行剛好在成立貴賓理財中心，更願意起用沒有金融背景的人，藉由那個機會，她很幸運地轉到金融業。而銀行是產品下游，往來對象就是基金公司，她覺得上游不錯、可以設計產品，因此想要去了解產品設計，因緣際會轉到了資產管理公司，在學了一陣子後、覺得對投資越來越了解，又有機會降臨，她就順利轉到了投資部。

張翠玲說，雖然沒有金融背景，但如何讓老闆相信自己所提的方案有一定水準、願意給予發展空間、體會到你的思維是夠的，這中間都是靠「投資自己」得來的機會。「為什麼可以一步步從資產管理公司轉到投資部，就是當年這些基本功，慢慢累積起來的。」

另外，從前當她在國銀工作時，就發現英文很重要，在當時因為沒有外語環境，許多人與外國人溝通，連想表達的訊息都無法好好表達出來。畢業之後，雖然很多同學去外商公司工作，但因為認為自己是從中南部來的小孩，自己也覺得英文是自己最大弱點，因此遲遲不敢應徵外商公司工作。

當時她就認為，把英文念好是很重要的事情，又因為不想限制住自己的職業生涯，下定決心要去克服。而後持續去上英文課、加強英文，剛好又有了外商公司的工作機會，在當時，她認為自己已經「準備好了」，於是願意接下那個工作。

當機會來敲門的時候，你準備好了沒；不能等機會來敲門才要準備，這樣你永遠拿不到這機會。」張翠玲直言，投資不見得是錢，比如參加研討會花的是時間、心力，學習英文更是投資自己，但這些累積都是自己的能力，也都會變成墊腳石。

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