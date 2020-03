白宮高層恐染疫！華盛頓會議2人確診　潘斯、蓬佩奧…還有2/3議員全在場

▲國務卿蓬佩奧出席AIPAC會議。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國新冠肺炎疫情嚴重,更傳出可能有政府高層染疫。根據外媒報導指出,日前在華盛頓舉行的「美國以色列公共事務委員會」(AIPAC)會議中,至少有2名與會人員確認感染新冠肺炎,當時出席會議的白宮高層包含副總統潘斯,國務卿蓬佩奧;AIPAC也發出聲明證實,並積極和當地衛生部門合作。

綜合外媒報導,「美國以色列公共事務委員會」(AIPAC)1日至3日在華盛頓特區舉辦年度政策會議,共有超過1萬8000名與會者,副總統潘斯(Mike Pence)、國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)、前紐約市長彭博(Mike Bloomberg)與參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)皆有上台致詞、演說,還有約2/3的國會議員也都有出席,期間有部分與會者參觀了美國國會辦公室。

▲▼副總統潘斯(上)紐約前市長彭博(下)皆出席AIPAC會議。(圖/路透)



豈料,卻傳出部分參與者,曾經和確診病患接觸,AIPAC也證實,有2名來自紐約的與會者確認感染新冠肺炎。AIPAC在聲明中指出,他們目前正與威斯特徹斯特郡(Westchester)、華盛頓特區和紐約的衛生部門保持聯繫,並呼籲所有與會者遵照美國疾管中心(CDC)的指導方針,做好自我健康管理,若有感到不適請立即就醫。

美國國家過敏和傳染病研究所(NIAID)所長弗契(Anthony Fauci)在白宮記者會上對此表示,衛生官員已經與兩名確診病患聯繫,釐清他們在這段期間到底去過哪裡,接觸過多少人。

Important Update: Coronavirus



As emailed to Policy Conference attendees, participants, speakers, administration and Hill offices.https://t.co/0mkWeuRErA pic.twitter.com/EHl694pkgJ