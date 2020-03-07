台灣完全控制疫情！布拉格市長大讚「患難見真情」：要向台灣學習

▲布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

台灣新冠肺炎防疫成果各界有目共睹，就連世界各國也多有推崇，包含鄰近國家日本甚至是歐美，都有官員以台灣的機制作為防疫參考。捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）日前就在推特發文大讚台灣，指出台灣與中國關係密切，卻只有44例確診，完全地控制疫情，值得捷克借鏡。

▲賀吉普貼文大讚台灣防疫。（圖／翻攝自推特）



賀吉普6日在推特貼了一張來自駐捷克台北經濟文化辦事處的信件，信中提供了幾項台灣對抗新冠肺炎的作法、數據。賀吉普表示，截至目前，台灣確診病例數只有44例，儘管和中國關係密切，仍舊設法控制了疫情，「我呼籲捷克總理、主責的衛生機關，可以借鏡台灣的防疫程序。」賀吉普強調，因為患難才能見真情，已經將所有資料都交給衛生單位參考。

新冠肺炎疫情在各國蔓延，全球確診數已超過10萬人，許多國際媒體也盛讚台灣的防疫機制。法國媒體《十字架報（La Croix）》6日更是發表評論，大讚「台灣的危機處理堪稱典範」，稱比起集權，民主制度更能抵抗疫情。

►法媒大讚台灣防疫「堪稱典範」！ 點出關鍵：民主制度更有優勢

►日媒盛讚「台灣防疫」成功關鍵：超前部署+訊息透明

►日韓慘淪重疫區「台灣卻僅42病例」！美媒：歸因記取SARS經驗及早防疫