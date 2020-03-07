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美參眾兩院火速拍板！川普簽緊急法案　撥款2400億對抗新冠肺炎

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▲▼川普。（圖／路透）

▲川普簽署緊急法案，撥款83億美元抗疫。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國新冠肺炎疫情持續升溫，累積確診數超過200例，死亡人數達14人，就連夏威夷州也傳出疫情。美國總統川普（Donald Trump）6日簽署了一項緊急法案，撥款83億美元，全力對抗新冠肺炎；他表示，經費會用來積極開發疫苗，呼籲民眾保持冷靜，「疫情會消失的。」

綜合外媒報導，美國近來因為缺少新冠肺炎檢測劑飽受批評，因此參眾兩院迅速通過高達83億美元（約台幣2485億元）的緊急計畫，全力對抗逐漸蔓延的新冠肺炎疫情；計畫中明訂，其中30億美元（約台幣898億元）用於研發疫苗、10億美元（約台幣299億元）用於準備醫療用品、22億美元（約台幣659億元）用來準備預防工作、12.5 億美元（約台幣374億元）用來對付海外疫情。

川普表示，原本僅向國會要求25億美元，不過既然拿到這麼多預算，絕對會把事情做好，尤其會全力研發疫苗，呼籲民眾要保持冷靜，「疫情會消失的。」另外，川普也提到滯留在加州外海的「至尊公主號」（Grand Princess）疫情，他表示會和加州州長紐森（Gavin Newsom）保持聯繫，目前船上的人都在準備受檢。

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