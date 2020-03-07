　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

女性投資束縛多！　靠三招策略帶來更多安全感

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼職場,小資。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲ 女性受到各種條件限制，在投資上有更多困難。（圖／PAKUTASO）

記者李瑞瑾／台北報導

國際婦女節即將到來，各地也會在這天慶祝婦女在經濟、政治和社會等領域做出的重要貢獻。但實際上，女性在不少條件上仍有許多限制，如薪水較男性低、家務責任相對重等，加上對於數字不熟悉的刻板印象，更導致女性在投資上遭遇瓶頸，但富達投信投資部主管張翠玲卻認為，女性其實不必畏懼投入市場，可以靠定期定額、長期投入，以及尋找波動較穩定的產品等訣竅，為自己未來做打算。

女性刻板印象深　畏懼數字怕投資

請繼續往下閱讀...

女性與男性投資人在行為上有很大差異，張翠玲舉例，比如男生很會做技術分析、畫線圖，相對女生在這方面就比較少；大部分女性也會覺得自己比較不擅長數字、對數字不敏感，認為投資不是自己的專長，因此相對較為保守。

但張翠玲認為，女性不用害怕不了解數字，做投資不是只是單純數字而已，可以說是一種藝術。同樣一訊息出來時如何判別、如何去解讀這家公司，就是一種判別的藝術。此外，女性在管理家務的時候，其實也是頭頭是道，投資界也有不少優秀的女性基金經理人，甚至有很多經理人也不一定是念MBA或有金融背景，凸顯做投資不一定要侷限在「對數字一以定要很強」，而是要去研究為何買這產品。

女生先天覺得會對數字不了解，再加上資訊比較缺乏，在做投資的時候往往比較害怕，根據經驗觀察，女性投資選擇通常比較保守，因此對女生來講，適合比較穩定的產品，像是固定收益、多重資產都是相對穩定的投資，若女生非常害怕出錯，最好的工具就是以定期定額方式投資。

女性缺乏時間、資金　投資心態普遍保守

除了先天的刻板印象之外，男女性的薪水其實依舊有差異，另外，大多數職業婦女仍必須對家庭付出，當小孩生病、父母生病時，多是女性帶去看醫生，家務也常由女性擔當，女性在亞洲家庭，被要求的責任較多，時間也相對變少，讓女性在投資這方面較吃虧。但當年老的時候，若沒有配偶、小孩可以依靠，最重要的就是要從現在開始準備一筆錢，因此現在大家都強調女性應該要經濟自主。

薪水差異、負擔照顧家庭成員責任，對女性來說時間少、資金少，且又擔憂對金融知識不了解、害怕數學，因此張翠玲認為，定期定額是最適合女性的方式

在產品選擇上，若擔心市場變化大，可以選擇債券型基金或多重資產基金，比較穩定、不用擔憂太多，「女性也真的不用去增加太多憂慮，家裡已經占據太多心力，可以去選擇更穩定，然後長期創造退休之後的這一筆退休金。」張翠玲表示，每個月定期定額三千到五千去投資，長期就會有一筆錢，而且養成投資習慣是很重要的

長期投資的重要

從過去這麼長時間的經驗來看，投資人真的要能實現獲利，最重要就是要長期待在市場中，張翠玲分享一個長期數據，若一直待在市場中，投資報酬率是1170%，但如果錯失了行情最好的5天，報酬率就剩下742%，錯失了最好的30天，報酬率就只剩下159%（如下圖）。

▲▼ 富達投信投資長張翠玲。（圖／富達投信提供）

張翠玲接著舉例，也有人說做投資有三種人會成功，一是透過內線交易，二是一天做上千筆交易的投資銀行或程式交易員，最後則是像巴菲特這種投資人，去建一個有價值的組合，除非當初買這些股票的想法或理念變了才賣，不然就長期持有。

對於一般人來說，最可能達成的就是成為像巴菲特這樣的人，要做功課，去認識、了解後投入一個組合、並且長期持有

另外，在富達針對客戶於美國退休儲蓄計畫401K的分析當中發現，會賺錢的投資人，通常就是忘記自己有投資的人，「可能他買了一個還不錯的價值或是基金，讓經理人代操，當市場的變動劇烈時不會胃痛，也不會去想今天會不會跌、明天會不會漲」，這樣的投資人，就可以穩定長期累積可觀收益。

張翠玲認為，投資不是投機，沒有人可以準確預測明日市場會漲或跌，如果每天都要判斷或預測一周或一月之後走勢，那就傾向是投機。好的投資應該是即使市場在漲跟跌，投資人都要去回顧當初買這產品的理念，如果理念有沒有變，就不需要更改任何投資布局

如何配置投組

除了要持續待在市場之外，投資組合如何建立也是很重要的，張翠玲直言，「如果投資標的太多也是一種困擾」。買基金除了看績效，也要看基金經理人的投資風格，一位經理人的風格很固定，而要買某個基金，就要研究基金經理人過去買股方向，如果風格跟自己比較貼近，就可以投入。

因為要花時間去看經理人的風格，就不適合在投組裡面安排20~30檔基金。比如要買美國市場，就會挑1~2支不一樣風格的經理人，可以每個方向挑選2支，然後長期去持有它。

▲小資族，存錢，儲蓄，理財。（圖／pixabay）

▲ 養成長期投資習慣很重要。（圖／pixabay）

以自身為例，張翠玲分享，自己的投組通常都在10組以內，而投資方式則是定期定額，因為平時忙碌，沒有太多時間去做短期的投資，「短期投資最少也是一年以上，我不會有一個月或是三個月就出場。」

張翠玲說，因為曾經在銀行工作，從三十幾歲開始定期定額，除了工作很忙、沒辦法隨時去移動投資之外，更是了解到長期投資效益。

她指出，其中一項投資就是放在美股上面，因那時候很多先進技術都在美國公司，相信美國R&D（Research and Development）會一直最高，就買一個相關的共同基金，也不用像買個股一樣，擔心公司會不會被剔除那斯達克指數中。

另外一項則是科技產業，因為認為科技一直在演進，整個世界發展要靠科技推動、相信科技會改變生活，所以一直定期定額投資全球科技基金，「我知道我這筆錢不是短期就要用到、是給我長期後要用到的錢，這樣定期定額投資，對我來講報酬率滿不錯。」

維持如此長期投資，投報率都還不錯，期間偶爾會部分獲利了結，但都重新再投入定期定額。而當市場下跌的時候，會去加碼定期定額金額；當市場走揚一段時間時，則是將金額往下調降。

張翠玲說，自己的操作往往只是金額變動、不會因為市場跌就停扣基金，因為相信的趨勢沒變。「因為相信科技演進一定會改善人類生活、相信美國的R&D一直會是在全球的TOP，只要這些信念沒有改變，就會一直在這上面去做投資」。

另外，隨著年紀增長，也會將比較平衡的產品放在投資組合裡面，像是多重資產配置。「也許現階段不需要固定領息，但等到退休、沒有固定收入的時候，也許就可以去選擇固定領息的產品。」她認為，現階段最重要就是把錢留在市場裡面，繼續去創造複利效益。

ET快訊
88歲新天地教主「私養嫩肉後宮」！性侵少女被斷腿　正宮遭洗腦
華盛頓會議有2人確診！副總統潘斯、國務卿…還有2/3議員全在
醫護訂便當小心問：有外送嗎？老闆秒答應…送達急診室「堅持不收
台南出差搭計程車　她幾日後接一通電話暖哭：司機寄10個口罩給
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

投資不迫降！抗疫資產配置有訣竅　法人：善用債券ETF避震

疫情尚未完全反映+工作天數多　2月出口有望雙位數成長

從媒體業到富達投信投資長　大獲成功全靠「投資自己」

女性投資束縛多！　靠三招策略帶來更多安全感

年紀越大越找不到工作！　勞動部：男性占6.3%，女性占6%

逐筆交易新式委託效率增　限價委託可直接修改價格！

元大投信推台股首檔「主動配息」基金　一年可望領13次配息

台積電張淑芬捐畫挺抗疫人員　生平第一次感應到「這幅畫本就不屬於我」

台積電前董娘張淑芬防疫早餐　六種親民食材曝光

上市公司因疫情延後公布財報需向證期局申請　三大時點應發重訊

網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

毛孩的脊椎救星！醫師幫整骨治療　小動物超萌反差網笑：快叫動保XD

台日IT差很大？網紅讚IQ180唐鳳 她解析日本人觀點：要向台灣學習

口罩國家隊大集合！60條產線完工　蔡英文：身為台灣的總統我很驕傲

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

桃園「恩愛農場」富士櫻開整片！公開拍照地點她教4招拍出IG美照

投資不迫降！抗疫資產配置有訣竅　法人：善用債券ETF避震

疫情尚未完全反映+工作天數多　2月出口有望雙位數成長

從媒體業到富達投信投資長　大獲成功全靠「投資自己」

女性投資束縛多！　靠三招策略帶來更多安全感

年紀越大越找不到工作！　勞動部：男性占6.3%，女性占6%

逐筆交易新式委託效率增　限價委託可直接修改價格！

元大投信推台股首檔「主動配息」基金　一年可望領13次配息

台積電張淑芬捐畫挺抗疫人員　生平第一次感應到「這幅畫本就不屬於我」

台積電前董娘張淑芬防疫早餐　六種親民食材曝光

上市公司因疫情延後公布財報需向證期局申請　三大時點應發重訊

38婦女節將至！　蘇巧慧串連10名立委挺婦女平權

陳時中「2大理由」幫公主號團員慶生　回歸社會ok：他們搞不好有抗體　

施工3個月　高屏大橋北上機慢車道7日早上開放通行

嘉義黃花風鈴木花期尾聲　慈玄宮+八掌溪堤防是賞花熱點

警持搜索票拘提通緝犯「妻鎖門阻擋」 涉妨害公務罪不起訴

噁心影片曝！保險業務員變「噴精男」　女大生怒：欣賞是到對方家脫褲子嗎

台灣一堆外國YouTuber「點閱率爆高」！他分析2類人差異：利用自卑心態

南港小6女童在校遭性侵亡！沉冤21年入膠著...一通神祕電話助破案

HONDA重機「2020新車」一次展出！到店試乘再抽原廠防摔衣

LIFE・經典／日本狹長型3口之家　有小孩也能走極簡風

隔5年再現！90歲爺長「粉瘤火山」　土色膿漿爆噴網狂重播：超療癒

財經熱門新聞

台積電前董娘張淑芬心疼防疫人員　聯手送補品給防疫檢驗所！

日圓狂飆！匯價創逾4個月新高　換新台幣5萬損失2,200元

撐不住了！台中亞緻飯店宣布收攤　亞都：開業13年只有1年獲利

元大投信推台股首檔「主動配息」基金　一年可望領13次配息

台積電前董娘張淑芬防疫早餐曝光

半導體教父張忠謀防疫足不出戶　

疫情嚇倒國際原油價格下跌約2%　專家預估下周汽柴油可望再降價

台灣菸酒公司預計招募710人！從業職員月薪3萬8起跳

富時羅素公布臺灣4項指數成分股審核結果　臺灣50無增減、中型100增二刪二

台積電張淑芬捐畫挺抗疫人員「畫不屬於她」

逐筆交易新式委託效率增　限價委託可直接修改價格！

年紀越大越找不到工作！　勞動部：男性占6.3%，女性占6%

防疫酒精衝一波！全聯：台酒75%酒精明天開賣

羽絨衣代工廠廣越108年營收創新高　配發股息7.5元

更多熱門

相關新聞

從媒體業到富達投信投資長　大獲成功全靠「投資自己」

從媒體業到富達投信投資長　大獲成功全靠「投資自己」

從媒體、銀行理財中心、資產管理中心，直到投資部主管，富達投信投資長張翠玲一路走來不乏「因緣際會」，但對她來說，當機會到來之時能不能抓緊，才是最重要的事情。她認為，要在一切機會來臨之前，認真、用心地將心力花在「投資自己」上，面對接踵而來的機會，也才能以「準備好了」的餘裕，去應對下個階段的挑戰。

元大投信推台股首檔「主動配息」基金　一年可望領13次配息

元大投信推台股首檔「主動配息」基金　一年可望領13次配息

婦女節前夕　金山警分局長送康乃馨

婦女節前夕　金山警分局長送康乃馨

婦女節前夕　新北警長送抗菌噴霧

婦女節前夕　新北警長送抗菌噴霧

渣打推職場平等　台灣高階女主管逾6成

渣打推職場平等　台灣高階女主管逾6成

關鍵字：

婦女節38婦女節富達投信投資股票債券股市

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2霸凌男逼死同學 書包淋辣椒醬

吳尊嬌妻「正臉真面目」首公開曝光！顏值爆表正翻

湖北通城病例歸零　正式解除封城

「最聰明醫師」嗆蘇短視政客　1個月後再發文

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

日本財務大臣：就算出錢也沒口罩

「異丙醇」冒充醫療酒精　2嫌大賺數百萬元黑心財

劉真被爆往生、5度開顱　北榮再發聲明

低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

孕婦生產「嬰兒頭慘遭拉斷」　身軀只剩一個黑洞

劉樂妍深夜吐慘痛內幕：爸爸心虛不敢認我

茵聲峇里島解放深V比基尼！

辦公室噴酒精消毒！下秒起火燒成廢墟

梧桐妹替修杰楷、孫志浩慶生！

27年密室懸案！爆紅女星「全裸遭勒斃後焚屍」

更多

最夯影音

更多
網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網
鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙

鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面