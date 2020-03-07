女性投資束縛多！　靠三招策略帶來更多安全感

▲ 女性受到各種條件限制，在投資上有更多困難。（圖／PAKUTASO）

記者李瑞瑾／台北報導

國際婦女節即將到來，各地也會在這天慶祝婦女在經濟、政治和社會等領域做出的重要貢獻。但實際上，女性在不少條件上仍有許多限制，如薪水較男性低、家務責任相對重等，加上對於數字不熟悉的刻板印象，更導致女性在投資上遭遇瓶頸，但富達投信投資部主管張翠玲卻認為，女性其實不必畏懼投入市場，可以靠定期定額、長期投入，以及尋找波動較穩定的產品等訣竅，為自己未來做打算。

女性刻板印象深 畏懼數字怕投資

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女性與男性投資人在行為上有很大差異，張翠玲舉例，比如男生很會做技術分析、畫線圖，相對女生在這方面就比較少；大部分女性也會覺得自己比較不擅長數字、對數字不敏感，認為投資不是自己的專長，因此相對較為保守。

但張翠玲認為，女性不用害怕不了解數字，做投資不是只是單純數字而已，可以說是一種藝術。同樣一訊息出來時如何判別、如何去解讀這家公司，就是一種判別的藝術。此外，女性在管理家務的時候，其實也是頭頭是道，投資界也有不少優秀的女性基金經理人，甚至有很多經理人也不一定是念MBA或有金融背景，凸顯做投資不一定要侷限在「對數字一以定要很強」，而是要去研究為何買這產品。

女生先天覺得會對數字不了解，再加上資訊比較缺乏，在做投資的時候往往比較害怕，根據經驗觀察，女性投資選擇通常比較保守，因此對女生來講，適合比較穩定的產品，像是固定收益、多重資產都是相對穩定的投資，若女生非常害怕出錯，最好的工具就是以定期定額方式投資。

女性缺乏時間、資金 投資心態普遍保守

除了先天的刻板印象之外，男女性的薪水其實依舊有差異，另外，大多數職業婦女仍必須對家庭付出，當小孩生病、父母生病時，多是女性帶去看醫生，家務也常由女性擔當，女性在亞洲家庭，被要求的責任較多，時間也相對變少，讓女性在投資這方面較吃虧。但當年老的時候，若沒有配偶、小孩可以依靠，最重要的就是要從現在開始準備一筆錢，因此現在大家都強調女性應該要經濟自主。

薪水差異、負擔照顧家庭成員責任，對女性來說時間少、資金少，且又擔憂對金融知識不了解、害怕數學，因此張翠玲認為，定期定額是最適合女性的方式。

在產品選擇上，若擔心市場變化大，可以選擇債券型基金或多重資產基金，比較穩定、不用擔憂太多，「女性也真的不用去增加太多憂慮，家裡已經占據太多心力，可以去選擇更穩定，然後長期創造退休之後的這一筆退休金。」張翠玲表示，每個月定期定額三千到五千去投資，長期就會有一筆錢，而且養成投資習慣是很重要的。

長期投資的重要

從過去這麼長時間的經驗來看，投資人真的要能實現獲利，最重要就是要長期待在市場中，張翠玲分享一個長期數據，若一直待在市場中，投資報酬率是1170%，但如果錯失了行情最好的5天，報酬率就剩下742%，錯失了最好的30天，報酬率就只剩下159%（如下圖）。

張翠玲接著舉例，也有人說做投資有三種人會成功，一是透過內線交易，二是一天做上千筆交易的投資銀行或程式交易員，最後則是像巴菲特這種投資人，去建一個有價值的組合，除非當初買這些股票的想法或理念變了才賣，不然就長期持有。

對於一般人來說，最可能達成的就是成為像巴菲特這樣的人，要做功課，去認識、了解後投入一個組合、並且長期持有。

另外，在富達針對客戶於美國退休儲蓄計畫401K的分析當中發現，會賺錢的投資人，通常就是忘記自己有投資的人，「可能他買了一個還不錯的價值或是基金，讓經理人代操，當市場的變動劇烈時不會胃痛，也不會去想今天會不會跌、明天會不會漲」，這樣的投資人，就可以穩定長期累積可觀收益。

張翠玲認為，投資不是投機，沒有人可以準確預測明日市場會漲或跌，如果每天都要判斷或預測一周或一月之後走勢，那就傾向是投機。好的投資應該是即使市場在漲跟跌，投資人都要去回顧當初買這產品的理念，如果理念有沒有變，就不需要更改任何投資布局。

如何配置投組

除了要持續待在市場之外，投資組合如何建立也是很重要的，張翠玲直言，「如果投資標的太多也是一種困擾」。買基金除了看績效，也要看基金經理人的投資風格，一位經理人的風格很固定，而要買某個基金，就要研究基金經理人過去買股方向，如果風格跟自己比較貼近，就可以投入。

因為要花時間去看經理人的風格，就不適合在投組裡面安排20~30檔基金。比如要買美國市場，就會挑1~2支不一樣風格的經理人，可以每個方向挑選2支，然後長期去持有它。

▲ 養成長期投資習慣很重要。（圖／pixabay）

以自身為例，張翠玲分享，自己的投組通常都在10組以內，而投資方式則是定期定額，因為平時忙碌，沒有太多時間去做短期的投資，「短期投資最少也是一年以上，我不會有一個月或是三個月就出場。」

張翠玲說，因為曾經在銀行工作，從三十幾歲開始定期定額，除了工作很忙、沒辦法隨時去移動投資之外，更是了解到長期投資效益。

她指出，其中一項投資就是放在美股上面，因那時候很多先進技術都在美國公司，相信美國R&D（Research and Development）會一直最高，就買一個相關的共同基金，也不用像買個股一樣，擔心公司會不會被剔除那斯達克指數中。

另外一項則是科技產業，因為認為科技一直在演進，整個世界發展要靠科技推動、相信科技會改變生活，所以一直定期定額投資全球科技基金，「我知道我這筆錢不是短期就要用到、是給我長期後要用到的錢，這樣定期定額投資，對我來講報酬率滿不錯。」

維持如此長期投資，投報率都還不錯，期間偶爾會部分獲利了結，但都重新再投入定期定額。而當市場下跌的時候，會去加碼定期定額金額；當市場走揚一段時間時，則是將金額往下調降。

張翠玲說，自己的操作往往只是金額變動、不會因為市場跌就停扣基金，因為相信的趨勢沒變。「因為相信科技演進一定會改善人類生活、相信美國的R&D一直會是在全球的TOP，只要這些信念沒有改變，就會一直在這上面去做投資」。

另外，隨著年紀增長，也會將比較平衡的產品放在投資組合裡面，像是多重資產配置。「也許現階段不需要固定領息，但等到退休、沒有固定收入的時候，也許就可以去選擇固定領息的產品。」她認為，現階段最重要就是把錢留在市場裡面，繼續去創造複利效益。