新冠病毒夏天活動力減弱　WHO潑冷水：懷抱錯誤希望

▲WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）

記者張靖榕／綜合外電報導

世衛組織（WHO）指出，許多人寄望夏天的高溫能夠遏止疫情，其實是「抱錯希望」，因為現在沒有任何證據顯示，病毒會因高溫降低活動力，「我們必須假設，病毒會繼續保有擴散的能力。」

WHO秘書長秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示， 現在疫情隨著地域蔓延，全球確診人數突破10萬大關，各國應該把防疫列為「最優先」，若病毒擴散的程度減緩的話，醫院等醫療研究機構就能夠爭取更多的準備，世界必須「團結一致」。

歐洲疫情的嚴重性不容小看，義大利已經突破4600人確診，近200例死亡，德國日前單日新增超過100人確診，使得全歐人心惶惶。對於疫情是否會因歐洲即將來臨的暖夏而減緩，WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）回應，目前還不知道不一樣的氣候條件，新冠病毒的行動力會增加或減弱，也不清楚會有什麼行為。

「認為新冠病毒會像流感病毒一樣在夏天消失，是錯誤地懷抱希望」，萊恩補充，現在都還是未知數，「我們希望它會，那就是天賜的禮物，但我們沒辦法做出這樣的假設，因為手上沒有任何證據能夠佐證這個說法。」