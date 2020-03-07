快訊／至尊公主號21人新冠肺炎確診　3500人受困加州外海

記者張靖榕／綜合外電報導

停泊在加州舊金山外海的郵輪「至尊公主號」（Grand Princess），因下船乘客出現確診病例，3500人受困船上，其中35人有疑似症狀。美國海岸防衛隊 （United States Coast Guard）5日緊急派出直升機空投檢測包，避免任何防疫破口，不到24小時候，副總統、最高疫情指揮官彭斯（Mike Pence）6日宣布，船上21人驗出感染新冠肺炎。

綜合外電報導，彭斯指出21名確診病例中，19人是船組員，另外2人為乘客，接下來船隻會被導引至非商業港口進行隔離，船上所有人都必須接受檢驗，但他沒有透露會是哪一個港口。

彭斯喊話，「我們正在建立最嚴格的檢測程序，以確保不只是船上的人能夠接受他們應得的治療，而是讓全美國人民，都能對我們阻擋疫情擴散全國、滴水不漏的防疫措施有信心。」

加州當局4日通報該州第1起、全美第11例死亡病例，回溯該名71歲死者生前旅遊史，發現11日曾搭乘「至尊公主號」從舊金山到墨西哥，21日下船返家，直到3日確診。「至尊公主號」原定啟程航越太平洋到夏威夷，旅程為期2周，但因船上通報乘客和船組員出現疑似症狀，由加州州長紐森（Gavin Newsom）下令，原船返航停泊舊金山。

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更新0813