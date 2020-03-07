法媒大讚台灣防疫「堪稱典範」！　點出關鍵：民主制度更有優勢

▲法國媒體認為，台灣疫情指揮中心在疫情中反應迅速。（圖／記者葉南州攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，台灣相對低的確診和前期的快速反應，已成國際社會關注焦點。法國媒體《十字架報（La Croix）》6日更是發表評論，大讚「台灣的危機處理堪稱典範」，稱比起集權，民主制度更能抵抗疫情。

《十字架報》指出，台灣與大陸之間的經濟和旅遊往來密切，且居住在大陸的台商高達150多萬，此次新冠肺炎疫情爆發正值農曆春節，有大量返鄉人潮，原本預測台灣將遭受重創，但截至目前，台灣卻只有40多例確診及1人死亡。

對此，報導大讚台灣面對疫情的反應速度，稱大陸2019年底才剛通報世界衛生組織（WHO）疫情，台灣疫情指揮中心就已經下令，隔離從武漢入境、有症狀的旅客，隨後台灣大幅減少兩岸航班。

▲學生到學校，都要先量體溫。（圖／記者游宗樺攝）

「資訊透明是台灣能成功抗疫的關鍵」，報導指出，在台灣民眾出入境的資訊，都可以透過健保卡查到，這有利於醫療人員確認旅遊史。此外，台灣對可疑病例的居家隔離、居家檢疫，當局對抗假消息的應對政策等，這些都歸功於資訊的透明。

報導最後表示，「台灣儘管沒有世界衛生組織的協助，因大陸拒絕給予台灣觀察員資格，但仍證明在對抗這類流行疾病上，民主制度比不透明共產集權專政，顯得更有優勢。」