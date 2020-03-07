新冠肺炎疫情威脅　美國SXSW影展3天內急轉彎：今年停辦

▲SXSW抵不住疫情影響，今年停辦。（圖／翻攝自Twitter／SXSW）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國SXSW影展（西南偏南電影節、音樂節，South by Southwest）3天前才宣布不受疫情影響，今年將如期舉辦，從14日開始到22日結束，但隨著國內確診人數突破200人，6日終於政策急轉彎，由德州首府奧斯汀（Austin）市長宣布，正式取消。

擁有「此生必去一次音樂節」美稱的SXSW，是德州奧斯汀的年度盛會，期間會舉行電影、互動式多媒體和音樂表演等一系列的藝術節與大會，每年都會吸引成千上萬的遊客到來。然而新冠肺炎疫情在美國逐漸升溫，知名大公司如臉書、推特率先宣布退出SXSW，蘋果和Netflix隨後也跟進，原想如期舉行的官方，最終決定今年應該停辦。

市長阿德勒（Steve Adler）表示，這項範圍廣泛的年度活動，對奧斯汀很多方面而言都很重要，必須暫停的決定下得艱難，「我期待下一個SXSW的回歸」。

SXSW影展的活動期間長短不固定，2011年連續舉辦了10天，2019年則是活動則持續近2周，吸引了106國41.7萬名遊客前來，並為奧斯汀帶來3.56億美元的收入。

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