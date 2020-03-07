日本財務大臣「出錢也沒口罩」　他曝2點關鍵原因：台灣人很幸福

網搜小組／趙蔡州報導

新冠肺炎在全球擴散，使口罩成為相當珍貴的物資，可能有錢都買不到。一名網友在批踢踢分享一則日本共同社報導指，日本財務大臣在預算會時表示，「就算出錢也沒有口罩」否決了重編預算提議，文章馬上引起網友熱烈回應，還有人寫下長文解釋，台灣能狂開口罩生產線，真的是非常幸福。

一名網友在批踢踢八卦板轉貼一則日本共同社報導，內容寫到日本參議院6日召開預算會議時，有人提案是否要因應新冠肺炎對策強化，重新編列2020年的政府預算，日本財務大臣麻生太郎表示，「就算出錢，也沒有口罩」，進而否決重編預算的提議。

文章分享後，立刻引發網友熱烈討論，甚至有人特別寫長文解釋，「看到有人問，為什麼日本工業這麼強也做不到（建置口罩生產線），小弟來解譯一下相關產業」。他指出，口罩產業現在基本上是夕陽產業，加上大陸製口罩非常非常便宜，口罩機也非常便宜，導致有在生產及儲備相關設備的公司減少。

▲日本財務大臣麻生太郎表示，「就算出錢，也沒有口罩」。（圖／記者湯興漢攝）

原PO說，全亞洲可能只剩中、台、韓還有在做口罩機，但現在亞洲各國都禁止出口，日本如果要加班趕製口罩產線，「成本開下去，可能會有點傷」。第二點是日本不織布產能極低、原料高度仰賴進口，「現在原料來源不明的當下，就算做了機器，也生不出口罩。」

原PO感嘆，網路上有一堆人說台灣政府開口罩產線是圖利廠商，「你各位應該要覺得很幸福，政策下來我們就老實做，價錢都一樣當消庫存，說沒賺錢是騙人的，但是加班加的要死，比平常難賺多了，誰願意做」、「要是政府從一開始就不管，現在口罩機都會以三到五倍價出口中日韓，這才叫是圖利廠商，懂嗎。」

▲網友感嘆「要是政府從一開始就不管，現在口罩機都會以三到五倍價出口中日韓。」（圖／翻攝自批踢踢）

其他網友看了文章後表示，「原來如此，感謝說明」、「賣國外真的會比較賺，謝謝你們留在台灣」、「增加產線是明智的決定 同一時期還有蠢貨說進口就好，根本一點預見能力都沒有」、「外銷會比留台灣多賺幾十倍」、「謝謝國家隊成員，我現在每天都抱著感恩的心在生活」、「真心感謝這些廠商的支援與付出。」