洛杉磯最狂慾女奇男　大白天在月台玩「火車進山洞」！

▲洛杉磯最狂對慾女奇男，公然在月台玩「火車過山洞」。(圖／翻攝自推特@4_wrist)

國際中心／綜合報導

性衝動跟思念一樣，也是很玄的東西，你無法預知它什麼時候會來。多數「性」情中人在外頭碰到「我想要」時，應該會馬上找一家「愛愛的旅館」解決燃眉之「急」。再不行，也會找個隱蔽的地方，打野戰」。

但是加州洛杉磯這一對慾女奇男，非但讓我們大開眼「戒」，更驚訝得下巴都快要掉下來。因為他們「啪啪啪」的地方，並非別處，正是大白天人來人往的西奧克蘭BART火車站(West Oakland BART Station)月台！

這段激戰過程被人用PDA拍了下來，並上傳到網路。從影片中可以看見，該名男子的牛仔褲褪到大腿間，雙手緊緊抓著女伴的臀部，然後，不斷的向前「衝刺」。背對著男子的女伴則裸露臀部、雙手撐在矮牆上。她看來毫不在乎兩人的親密行為被人看光光。

用PDA拍下這一幕的旁觀男子一邊拍攝、一邊大惑不解的笑著說：「到底是怎麼回事？這到底是怎麼回事呀？大哥……。」與此同時，影片中可以發現其他通勤者正努力的假裝著什麼也沒看見！

這段影片在2月29日被推特用戶@4_wrist上傳到網路。獲得逾1.1萬人次觀看。一名震驚的女網友評論說：「噢，不，這是搞什麼飛機呀！」

許多網友對這一幕感到難以理解，是很正常的。因為就算沒錢、或沒時間找「愛愛的旅館」，至少可以到車站的洗手間裡當「四腳獸」呀！幹啥非得要在大庭廣眾面前幹這回事呢？我猜，可能的原因大概只有兩個：一，這兩人是暴露狂。二，他們是行為藝術家！影片請看這裡