世界第一位流行偶像...絕美照片曝光！曾與國王傳緋聞

▲克里歐攝於1905年。（圖／翻攝自百科全書，下同）

記者王麗琴／綜合報導

每個年代對於美女的定義都不太一樣，但如果有一個人，在歷經百年後，以現代人的眼光來看，依舊是美得令人嘆息，那這人應該就是真正的美女了。出生於法國的克里歐·德·梅洛德（Cléopâtre-Diane de Mérode），是1896年巴黎的選美冠軍，她精緻的五官及氣質，即使在100年後來看，依然美得令人屏息。

1875年9月27日出生於法國巴黎的克里歐，是奧地利風景畫畫家卡爾·馮·梅洛德（德語：Carl von Merode）的女兒，她在7-8歲時進入國立巴黎歌劇團的舞蹈學院接受正統的舞蹈訓練，11歲時首次正式登台演出，是一位芭蕾舞者。1896年獲得巴黎選美冠軍，因與比利時國王利奧波德二世之間的緋聞而廣為人知。

當年61歲的國王對年僅22歲的克里歐一見鍾情，此後數年間，全歐洲八卦小報的緋聞報導從來不曾斷過，克里歐也被視為當時最有名的交際花。有傳言指出，國王甚至要放棄王位和她結婚，但克里歐一生都在對外澄清，他們之間真的什麼都沒有。

克里歐的美似乎有一種魔力，她在舞台上的裝扮不但獨具一格，甚至帶著濃濃的東方古典味。少女時期的她吸引許多畫家，如喬瓦尼波爾蒂尼（Giovanni Boldini）、愛德加竇加（Edgar Degas）等都為她著迷，紛紛為她繪製畫像。攝影家納達爾（Nadar）也邀請她擔任模特兒長達10年。她的肖像被印在無數的明信片、香菸盒、海報與年曆上，所到之處皆引來眾人的追逐，日本評論家鈴木晶曾說，「克里歐可以稱得上是現代最早的流行偶像」。

1934年克里歐進行最後一次公演後即引退，之後也被大眾遺忘了。1955年，她出了自傳「Le Ballet de ma vie」（我的生命之舞），主要原因之一是為了澄清年輕時的「不實傳聞」。晚年的克里歐仍舊熱愛音樂、舞蹈，但生活相當恬靜平淡，死於1966年、享年91歲，葬於拉雪茲神父公墓。